Microsoft corrige fallo crítico CVE-2026-124194 que dejó fuera de línea a millones

Microsoft restableció servicios tras 12 horas de interrupción global causada por el exploit CVE-2026-124194. El ataque afectó Exchange, Teams y OneDrive en más de 70 países sin dañar equipos locales.

Microsoft restableció el funcionamiento normal de sus plataformas en la nube tras doce horas continuas de interrupciones masivas que afectaron la conectividad digital a nivel mundial. La falla técnica comenzó en los servidores de Exchange Online y se propagó instantáneamente hacia otras herramientas clave como Teams, OneDrive y Copilot, dejando sin correo electrónico ni acceso a documentos a millones de usuarios corporativos. Este incidente ocurrió entre el jueves y el viernes, paralizando operaciones en más de 70 países distribuidos por América, Europa y Oceanía.

Desconexión global de servicios corporativos

El problema originó una falla crítica en los servidores de Exchange Online que impidió que las empresas enviaran mensajes o sincronizaran documentos durante más de doce horas. Esta caída se debió a una modificación interna en la red de enrutamiento de la compañía que colapsó los enlaces troncales principales del sistema. Como resultado, el sistema bloqueó el ingreso a las casillas de correo laboral en miles de oficinas públicas, bancos y centros de salud, generando una parálisis operativa significativa.

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En la madrugada del viernes, los técnicos de Microsoft lograron mitigar la congestión de red y recuperar la estabilidad del servicio, aunque el impacto ya se había sentido profundamente. Las empresas enfrentaron la imposibilidad de acceder a datos compartidos en la nube, lo que detuvo proyectos en red y reuniones virtuales en cientos de ciudades alrededor del mundo. La desconexión total afectó la capacidad de comunicación interna en sectores que dependen de la infraestructura centralizada de la empresa tecnológica.

Impacto directo en infraestructuras críticas

La parálisis digital tuvo consecuencias tangibles en sectores estratégicos de la economía y la seguridad pública. En Australia, la Policía Federal y los servicios de emergencia enfrentaron graves problemas de enlace para coordinar respuestas operativas. En España, las farmacias de la ciudad de Córdoba padecieron trabas severas para entregar recetas médicas debido a la desconexión total de los servidores sanitarios vinculados a la plataforma.

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Los ferrocarriles también sufrieron demoras operativas importantes por la falta de comunicación interna en sus terminales, retrasando la logística de transporte. La caída también perjudicó a herramientas externas que interactúan con la infraestructura de Microsoft, incluidos conectores vinculados a aplicaciones de inteligencia artificial que registraron caídas en sus funciones empresariales. Este evento subraya la extrema fragilidad de las arquitecturas centralizadas en servidores de acceso remoto.

Vulnerabilidad día cero y ataque SMB

La causa raíz del incidente fue una vulnerabilidad de día cero descubierta en Outlook, identificada oficialmente con el código CVE-2026-124194. Esta brecha de seguridad fue detectada en pleno aprovechamiento por grupos delictivos antes de que se difundiera una solución pública, coincidiendo con las actualizaciones mensuales del segundo martes de noviembre. El riesgo afecta a todas las ediciones de escritorio del cliente Outlook instaladas en entornos con sistema operativo Windows, aunque las versiones web y móviles para Android o iOS están exentas.

El mecanismo de ataque opera mediante una técnica que no requiere ninguna acción por parte del usuario destinatario del mensaje. A diferencia de las trampas tradicionales de ingeniería social, donde se necesita hacer clic en un hipervínculo peligroso, los delincuentes configuran rutas de red universales que apuntan hacia un servidor externo bajo su propio dominio. Cuando el programa procesa el mensaje para sincronizar el calendario, el equipo interpreta esa instrucción como un pedido legítimo de la red interna.

Los atacantes utilizan el protocolo SMB por el puerto TCP 445 para comunicarse con el servidor malicioso. Para identificarse, Windows entrega de forma automática un paquete criptográfico con la clave de acceso del usuario, conteniendo la autenticación conocida como hash NTLMv2. Estos datos confidenciales pueden ser reenviados hacia otros servidores internos para suplantar la identidad corporativa o intentar descifrar la clave mediante programas de fuerza bruta, representando un peligro veloz para las defensas tradicionales.

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Respuesta oficial y comparación con 2024

El Centro de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) emitió una orden de mitigación de emergencia el viernes para proteger los servidores federales contra este vector de ataque. Microsoft aplicó un plan de acción simultáneo aislando las rutas de red colapsadas y reencaminando el tráfico hacia centros alternativos. Más de 300 millones de suscriptores comerciales padecieron doce horas de aislamiento digital hasta que se restableció la conectividad.

Este apagón masivo no repitió el desastre de 2024 causado por CrowdStrike, donde una actualización defectuosa corrompió el núcleo del sistema operativo. En esta oportunidad, el conflicto ocurrió por completo dentro de los centros de datos de Microsoft, por lo que las computadoras de los usuarios nunca sufrieron daños directos. Las computadoras personales encendieron sin dificultad técnica y los aeropuertos internacionales mantuvieron sus cronogramas, evitando cancelaciones generalizadas de vuelos.