Mickey Rourke se disculpa con Carré Otis: Cometí un error terrible

El actor de 73 años publicó un mensaje de arrepentimiento en Instagram, haciendo referencia a su relación con la actriz Carré Otis, con quien protagonizó Orquídea salvaje. El texto, aunque confuso, ha sido interpretado como una disculpa por los abusos que ella denunció en su autobiografía.

Mickey Rourke , el icónico actor de Hollywood conocido por su papel en The Wrestler y su turbulenta vida personal, ha vuelto a acaparar la atención mediática con un inesperado mensaje de arrepentimiento dirigido a su exesposa Carré Otis .

A sus 73 años, Rourke utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video de la película Orquídea salvaje (1989), en la que ambos protagonizaron una historia de pasión y deseo que trascendió la pantalla. Junto al clip, escribió un texto confuso pero cargado de culpa: Fui un tonto durante muchos años, no es su culpa en absoluto. Simplemente cometí un error terrible y ciego, me arrepiento mucho.

La publicación, acompañada de emojis de mariposas y manos en señal de plegaria, fue interpretada por sus seguidores como una disculpa directa a Otis, con quien mantuvo una relación marcada por los excesos y las polémicas. La relación entre Rourke y Otis comenzó en el set de Orquídea salvaje, un drama erótico que generó controversia por sus escenas explícitas. La química entre ambos fue inmediata y llevó a un matrimonio en 1992, pero la unión estuvo plagada de conflictos.

Otis, quien también era modelo, describió años después en su autobiografía Modelo imperfecta (2010) que su vínculo con Rourke fue una relación abusiva. Ambos proveníamos de entornos disfuncionales, afirmó en una entrevista con la revista People en Español, y carecíamos de herramientas para construir una relación sana. La actriz detalló episodios de violencia física y psicológica durante su matrimonio, lo que provocó una fuerte respuesta de Rourke en su momento.

Sin embargo, el reciente gesto de arrepentimiento parece indicar un cambio en la perspectiva del actor, quien ha enfrentado múltiples controversias a lo largo de su carrera. Además de su vida amorosa, Rourke ha estado en el ojo del huracán por problemas legales recientes. En marzo de este año, un juez falló en su contra en una disputa con el propietario de la vivienda que alquilaba en Los Ángeles, debido a una deuda de casi 60,000 dólares en alquileres impagos.

El actor justificó su decisión de dejar de pagar argumentando que las condiciones de la casa eran inhabitables y que había intentado resolver el problema sin éxito. Este incidente se suma a una larga lista de episodios polémicos que han definido la imagen pública de Rourke, desde sus peleas en el ring de boxeo hasta sus declaraciones explosivas en entrevistas.

Ahora, con su mensaje de disculpa, muchos se preguntan si el actor busca cerrar capítulos pendientes de su pasado o si simplemente es otro intento de llamar la atención en un momento en que su carrera parece haber quedado relegada a un segundo plano. El mensaje de Rourke llega en un contexto donde las redes sociales han permitido a las figuras públicas expresar arrepentimientos y reflexiones de manera más directa.

Sin embargo, la ambigüedad de su publicación deja espacio para interpretaciones. Al no mencionar explícitamente a Otis, algunos especulan que podría referirse a otros aspectos de su vida, aunque la conexión con Orquídea salvaje es innegable. Por su parte, Carré Otis ha mantenido un perfil bajo desde su divorcio, casada con el ingeniero químico Matthew Sutton y madre de dos hijas.

Su silencio ante las declaraciones de Rourke sugiere que prefiere no reavivar viejas heridas, mientras el actor intenta reconciliarse con un pasado que lo ha perseguido durante décadas. En un Hollywood donde las segundas oportunidades son raras, este gesto de Rourke podría ser visto como un intento genuino de redención o como otro capítulo más en su historia de altibajos





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