MHTRESUNO Lanza “Te Choko” y “Con Lo Pie”: Un Doble Adelanto Explosivo de su Nuevo Álbum “Santo Domingo”

MHTRESUNO presenta dos nuevos sencillos y videoclips, “Te Choko” y “Con Lo Pie”, adelantos de su próximo álbum, 'Santo Domingo'. Estos tracks celebran el dembow dominicano y la cultura de barrio, con colaboraciones y producciones que capturan la autenticidad de la vida en Santo Domingo.

MHTRESUNO presenta “ Te Choko ” y “ Con Lo Pie ”, los nuevos adelantos de su esperado próximo álbum. Dos canciones, dos videoclips, y una misma esencia: la energía cruda del barrio dominicano, el sonido original del dembow, y una búsqueda artística que lo lleva de la villa a las calles vibrantes de Santo Domingo . La presentación de estos dos sencillos marca un hito en la carrera del artista, consolidando su identidad y prometiendo un álbum que resonará con la autenticidad de sus raíces.

\“Te Choko”, producido por Zunna en la vibrante capital dominicana, es una descarga pura de dembow que sacude los sentidos. El videoclip, rodado en escenarios callejeros y nocturnos, muestra autos cargados de potentes parlantes, la gente bailando en las aceras y una atmósfera llena de energía. MHTRESUNO se sumerge de lleno en la cultura que lo inspiró a crear su próximo álbum, y el resultado es un track explosivo, real y sin filtro. Aquí, la calle, con su historia y su fuerza, pesa más que cualquier pose impostada. La producción de Zunna captura la esencia del dembow dominicano, con un ritmo que invita al movimiento y a la celebración. La canción es un homenaje a la vida en el barrio, a la camaradería y a la autenticidad que define el espíritu de la comunidad.\Por otro lado, “Con Lo Pie” se convierte en el primer featuring de MHTRESUNO, presentando una colaboración estelar con La Kikada, un encuentro que fusiona talento y eleva la experiencia musical a nuevas alturas. El videoclip, grabado en el emblemático barrio La 42 de Santo Domingo, despliega impresionantes coreografías de dembow dominicano que transmiten la fuerza y la pasión de la cultura urbana. Con un beat pesado y la cadencia original del género, ambos artistas se conectan con la tradición que los definió desde sus inicios, honrando las raíces y trayéndolas al presente. Barrio, baile y fuerza, se entrelazan en una canción que celebra la identidad y la energía del dembow. Este lanzamiento doble, con “Te Choko” y “Con Lo Pie”, afianza la identidad del nuevo proyecto de MHTRESUNO, un camino que lo conecta profundamente con sus raíces musicales y lo impulsa hacia un sonido que trasciende fronteras. “Santo Domingo”, el álbum del que se desprenden estos sencillos, avanza como una obra nacida de la calle, con un pulso auténtico que mezcla magistralmente identidad, cultura y arte popular, mostrando un compromiso con la autenticidad y la innovación en la escena musical dominicana





