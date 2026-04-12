Mhoni Vidente: Horóscopo Semanal del 12 al 17 de Abril de 2026

La prestigiosa astróloga Mhoni Vidente revela las predicciones semanales para cada signo zodiacal, ofreciendo guía y consejos para la semana del 12 al 17 de abril de 2026.

Mhoni Vidente la reconocida astróloga y tarotista mexicana nos presenta el horóscopo semanal con sus detalladas predicciones astrológicas para cada signo zodiacal. A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente ofrece una guía precisa sobre lo que los astros deparan a cada signo en diversos aspectos de la vida. Sus predicciones, ampliamente reconocidas por su exactitud, ofrecen una perspectiva valiosa sobre el futuro de cada signo.

Además de las predicciones específicas para cada signo, Mhoni Vidente también comparte el mensaje de las cartas del tarot y revela qué planeta influye en cada uno durante la semana del 12 al 17 de abril de 2026. Aries recibe la carta de La Estrella, con el lunes 13 como día de la suerte y los colores rojo y azul. Los números de la suerte son 04, 10 y 30, y los signos compatibles son Leo y Capricornio. Se enfatiza la importancia de la planificación, el reajuste del futuro y la toma de decisiones para alcanzar la felicidad y el éxito. Se esperan ingresos inesperados y la posibilidad de viajes cortos. El planeta regente es Marte, que impulsa la acción en los negocios y el trabajo, instando a la resolución de asuntos legales pendientes. Tauro, por su parte, se ve influenciado por la Rueda de la Fortuna, con el día 17 como día de suerte y los colores rojo y amarillo. Los números de la suerte son 01, 27 y 28, y los signos compatibles son Capricornio y Virgo. Se avecinan oportunidades en negocios y colaboraciones laborales, con la posibilidad de mudanzas o renovaciones. Neptuno, el planeta regente, promueve la constancia y la realización. Géminis, con El Mago como carta de la semana, encuentra su día de suerte el 15, con los colores amarillo y verde. Los números de la suerte son 08, 13 y 21, y los signos compatibles son Libra y Acuario. Se anticipa abundancia, estabilidad y la necesidad de discernir las verdaderas amistades. Plutón, el planeta regente, favorece el progreso laboral. Cáncer, con El Diablo como carta, tiene el día 16 como día de suerte, con los colores blanco y azul. Los números de la suerte son 12, 20 y 55, y los signos compatibles son Piscis y Aries. Se advierte sobre la necesidad de precaución ante las envidias y energías negativas, con énfasis en la protección y el trabajo. Cada signo recibe consejos específicos adaptados a su situación astrológica, orientando sobre las oportunidades y desafíos que se avecinan. Las predicciones de Mhoni Vidente ofrecen una guía integral para enfrentar la semana con mayor claridad y confianza. El análisis detallado de Mhoni incluye no solo las predicciones de cada signo sino también consejos prácticos, ofreciendo una perspectiva holística. Cada signo zodiacal recibe orientación personalizada sobre cómo aprovechar las oportunidades, enfrentar los desafíos y tomar decisiones informadas en el amor, el trabajo y las finanzas. La lectura de las cartas del tarot complementa el análisis astrológico, proporcionando una visión más profunda sobre las influencias energéticas que afectan a cada signo. Mhoni Vidente, con su reconocida habilidad para interpretar los mensajes astrales y del tarot, ofrece una valiosa herramienta para la autocomprensión y la planificación del futuro





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