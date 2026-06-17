México y Corea del Sur se enfrentan en crucial partido del Grupo A del Mundial 2026

Las selecciones de México y Corea del Sur protagonizarán un duelo clave en la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con victoria en su debut y buscarán sellar su pase a la siguiente fase en el Estadio Guadalajara. Conoce alineaciones, antecedentes y expectativas del encuentro.

Este jueves, en Guadalajara, las selecciones de México y Corea del Sur se medirán por el Mundial 2026 . Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 22.00.

México y Corea del Sur jugarán este jueves desde las 22.00 en el Estadio Guadalajara, en el marco de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos equipos ganaron en el debut y buscarán un triunfo clave para sellar su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA. México tuvo una fiesta inaugural casi perfecta.

El equipo del Vasco Aguirre superó con claridad a Sudáfrica, pero el 2-0 final no reflejó lo visto en cancha y la falta de contundencia dejó un mal sabor. Corea del Sur, por su parte, logró una remontada importante en su debut. El conjunto asiático aspira a quedarse con el primer lugar del grupo y poder sellar su pase a 16avos.

Para este partido, México probablemente repetirá gran parte del once titular que usó contra Sudáfrica, con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, y Javier 'Vasco' Aguirre como director técnico. Corea del Sur, dirigida por un DT no especificado en el texto original, tendría a Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu como su formación base.

El partido es crucial para ambas escuadras, ya que una victoria les permitiría asegurar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que un empate o derrota mantendría la incertidumbre en el grupo. El Estadio Guadalajara se prepara para un lleno total, con aficionados de ambas naciones que prometen un ambiente espectacular.

Este choque entre equipos de distintas confederaciones muestra el poderío del fútbol asiático contra la tradición y pasión del fútbol mexicano, y podría ser un anticipo de lo que veremos en fases más avanzadas del torneo. Los entrenadores, Javier Aguirre y el técnico surcoreano, tienen la difícil tarea de ajustar sus estrategias para contrarrestar los puntos fuertes del rival.

México busca imprimir un ritmo alto y aprovechar su condición de local, aunque en terreno neutral, mientras que Corea del Sur confía en la velocidad y técnica de jugadores como Son Heungmin y Lee Kangin para generar peligro. La historia entre ambas naciones en Copas del Mundo es limitada, lo que añade un factor de incertidumbre al encuentro. Los aficionados esperan un partido intenso, con momentos de gran calidad futbolística y una competencia deportiva ejemplar.

La segunda jornada del Grupo A promete ser decisiva para definir el futuro de estas dos potencias del fútbol mundial





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 México Corea Del Sur Grupo A Fútbol Estadio Guadalajara Copa Mundial De La FIFA Javier Aguirre Son Heungmin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corea del Sur, en crisis: los jugadores no hablan con la prensa tras un video viralizado con críticas a Heun-min Son, el capitánDos periodistas se burlaron de la estrella del equipo pensando que sus micrófonos estaban apagados

Read more »

Messi elogia a Nadal y muestra su emotividad tras triplete contra Argelia, mientras Irán y Corea del Sur viven crisisLionel Messi, a los casi 39 años, destacó su identificación con Rafael Nadal tras anotar tres goles a Argelia, y expressions su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. Simultáneamente, el técnico de Irán reclamó a la FIFA por injusticias percibidas y Corea del Sur enfrenta una crisis tras críticas a su capitán Son Heung-min.

Read more »

República Checa vs Sudáfrica: Partido clave del Mundial 2026 en AtlantaEste jueves, República Checa y Sudáfrica se enfrentan en el Atlanta Stadium por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambas selecciones buscan un triunfo crucial después de sus derrotas en la jornada inaugural. Checa perdió 2-1 ante Corea del Sur, mientras Sudáfrica cayó 2-0 con México. El resultado será determinante para sus aspiraciones de avanzar a la próxima fase.

Read more »