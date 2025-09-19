México y Canadá Refuerzan Lazos en Medio de la Revisión del T-MEC: Cooperación Económica, Seguridad y Preparación para el Mundial 2026

En una serie de reuniones bilaterales, la presidenta de México y el primer ministro de Canadá destacaron la importancia de fortalecer la cooperación en América del Norte, abordando temas como la revisión del T-MEC, la seguridad, el comercio y la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se acordaron nuevos planes de acción para impulsar las relaciones bilaterales en diversas áreas.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá , Mark Carney, presentaron un primer balance de sus reuniones bilaterales en Palacio Nacional, coincidiendo con el inicio del periodo de consultas públicas para la revisión del T-MEC . Ambos líderes destacaron la importancia de América del Norte como la región más competitiva del mundo y la necesidad de fortalecer esa posición ante los cambios globales.

Sheinbaum resaltó el éxito de las reuniones, anunciando un nuevo plan de acción para impulsar las relaciones económicas, sociales y culturales entre México y Canadá. Carney, por su parte, explicó que el objetivo principal es complementar las fortalezas de cada nación, colaborar para enfrentar desafíos y aprovechar la próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) para hacerlo más justo y efectivo. El primer ministro canadiense subrayó la relevancia del acuerdo comercial para la prosperidad de los tres países, señalando que con los ajustes adecuados se puede generar mayor inversión, empleos mejor remunerados y cadenas de suministro más sólidas. Sheinbaum coincidió en la importancia del acuerdo, reiterando que, a pesar de las tensiones arancelarias en algunos sectores, la mayor parte del comercio sigue siendo libre y competitivo para todos.\En preparación para la renegociación del T-MEC, Carney y Sheinbaum buscan avanzar en el suministro de gas a México. En materia de seguridad, se anunció la creación de un nuevo diálogo bilateral para combatir el crimen organizado transnacional, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Carney reconoció la presencia de grupos delictivos que operan en ambos países y enfatizó la necesidad de una cooperación policial y de inteligencia más estrecha para desmantelar estas redes. Se acordó también intensificar la colaboración para combatir el tráfico de fentanilo, con Canadá destinando recursos a proyectos de la ONU para apoyar a México en la lucha contra esta droga y para facilitar la integración de migrantes en comunidades con mejores oportunidades laborales. Además, Sheinbaum y Carney acordaron mantener el programa de visas para trabajadores agrícolas mexicanos, un programa esencial para la economía canadiense según el primer ministro. La cooperación en los ámbitos educativo, cultural, científico y de innovación, así como el intercambio de experiencias en ciberseguridad y preparación ante pandemias y emergencias, fueron otros temas clave de las discusiones. La conferencia de prensa conjunta sirvió como plataforma para reiterar el compromiso de ambos países.\Otro tema relevante fue la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que será co-organizada por México, Canadá y Estados Unidos. Carney enfatizó que este evento dejará una infraestructura duradera y generará oportunidades económicas para toda la región, además de demostrar la cooperación entre los tres países. El plan de acción firmado abarca una mayor expansión comercial en sectores como energía, agricultura, salud e infraestructura, además de coordinar la revisión del T-MEC. 'Nos mantenemos unidos en tiempos de desafíos y crisis', declaró Carney, mientras que Sheinbaum resumió la apertura de una nueva etapa en la relación bilateral, caracterizada por una mayor inversión, un incremento del comercio y una colaboración más estrecha para el beneficio de ambos pueblos





