México se convierte en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su propio territorio

La selección azteca derrotó por 1-0 a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su propio territorio. La victoria se logró gracias a un gol en la primera parte y una gran actuación del portero mexicano.

El anfitrión derrotó por 1-0 a Corea del Sur y se transformó en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su propio territorio.

En una jornada de inmensa alegría para el público local, la selección azteca se impuso ante Corea del Sur en el estadio Guadalajara. Con esta gran victoria, los anfitriones aseguraron su pase a la siguiente ronda, quien a los 50 minutos de juego logró marcar la diferencia definitiva tras aprovechar un inesperado error del portero surcoreano.

Con este valioso triunfo por la mínima diferencia, la escuadra local no solo consiguió su boleto histórico a la siguiente instancia, sino que además la clasificación anticipada de los mexicanos en esta zona también se vio favorecida por el empate más temprano que protagonizaron las selecciones de Canadá y Qatar, mostrando eficacia en ataque, mientras que Corea del Sur dio una de las respuestas más fuertes de la primera jornada al vencer a Emiratos Árabes Unidos con el liderato del grupo en juego.

México se apoya en la experiencia de su técnico y en nombres propios que pueden inclinar la balanza en este grupo que empieza a abrirse, el resultado puede ser clave para encaminar la clasificación a octavos de final





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