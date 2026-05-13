México estrena Olinia, el primer minivehículo eléctrico nacional, en camino a ser pionero en innovación automotriz

Claudia Sheinbaum presenta Olinia, un minivehículo eléctrico desarrollado en México con prototipo en junio de 2026 y producción masiva en 2027. Con tecnología nacional y[dfócil recarga domestica, el proyecto liderado por científicos locales busca una movilidad innovadora y accesible.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México , anunció durante su conferencia matutina el lanzamiento de Olinia , un innovador minivehículo eléctrico desarrollado íntegramente en el país. Con un cronograma ambicioso, el primer prototipo físico se dará a conocer el próximo 7 de junio, coincidiendo con el inicio del Mundial de Fútbol 2026, mientras que la producción masiva está prevista para 2027.

Roberto Capuano Tripp, director de este proyecto pionero, destacó la relevancia de establecer una marca automobile nacional mexicana, resaltando que, entre los 7 países líderes en autofabricación a nivel mundial (China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Alemania y México), México era el único sin un vehículo propio. Olinia no solo busca llenar este vacío, sino además llenar ese vacío resaltando una nueva era industrial, en la cual el diseño, el desarrollo y el diseño también se realice en nuestro país.

Este proyecto, que se inició a principios de 2025, ha sido impulsado por un equipo multidisciplinario de científicos mexicanos, incluyendo universidades de talla internacional como el Tecnológico Nacional de México (en Puebla) y el Instituto Politécnico Nacional. Capuano reveló que el minivehículo estará dotado de tecnología 100% eléctrica, con la capacidad de cargarse en cualquier enchufe común de un hogar o de un establecimiento comercial, destacando su menor costo de operación en comparación con una motocicleta.

Además, confirmaron que su velocidad máxima alcanzará los 50 km/h, adecuándose a las necesidades de movilidad urbana y rural del país. El desarrollo de Olinia se realiza bajo los máximos estándares de calidad y seguridad, respetando los estándares de fabricación más exigentes con enfoque particular en el consumidor nacional.

Aunque aún son muchos los detalles por conocer—como el precio accesible anunciado—el gobierno ya ha adelantado que en julio de este año se mostrará una versión de carga del vehículo, desarrollando así un ecosistema integral de soluciones de movilidad eléctrica en el país.iosas sobre su capacidad para adaptarse tanto a entornos urbanos como territoriales, lo cual promete modificar de modo significativo la manera en que las personas acceden al transporte en el futuro cercano





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