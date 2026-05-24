México confirma descanso extendido de cuatro días consecutivos y cierres masivos de Bancolombia y Banco Agrario

Un grupo de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un descanso extendido de cuatro días consecutivos gracias a un feriado oficial y confirmado en México. Los ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte tendrán descanso desde el sábado hasta el martes 26 de Mayo inclusive, generando uno de los fines de semana más extensos del mes.

Un grupo de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar además de un descanso extendido de cuatro días consecutivos gracias a un feriado oficial y confirmado en México .

Los ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte tendrán descanso desde el sábado hasta el martes 26 de Mayo inclusive, generando uno de los fines de semana más extensos del mes. Como suele ocurrir en este tipo de fechas especiales, algunas empresas privadas, comercios y entidades podrían adherir de manera opcional al feriado local, aunque eso, que todos los años convoca eventos culturales, institucionales y comunitarios.

Es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación Entre los próximos descansos más importantes aparecen: 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín. Ya es oficial | Confirman cierre masivo de Bancolombia y Banco Agrario en todo el país y las operaciones se detendrán por 72 horas Nuevo descanso nacional confirmado | Decretaron feriado también para este viernes y ahora se suma otro fin de semana extra largo en todo el paí





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

México Descanso Extendido Feriado Oficial Bancolombia Banco Agrario Cerrado Masivo Descanso Nacional Feriado Extra Largo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fallo ejemplar contra Banco Santander y Prisma por abandonar a argentinos durante emergencia médicaLa Justicia también falló contra AXA Assistance y advirtió que las empresas no pueden desentenderse de consumidores ante urgencias médicas fuera del país

Read more »

Ursula Von der Leyen afirma que el acuerdo UE-México da alas para volar muy altoLa presidenta de la Comisión Europea afirma que la renovación del acuerdo entre la UE y México se traducirá en la realización de inversiones en un plan que coincide con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que incluye una agenda que concuerda con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Read more »

Barrientos puso en duda el futuro de algunos jugadores y bancó a ÁlvarezEl presidente de fútbol profesional contó que pueden llegar ofertas por algunos jugadores, habló de las elecciones y del entrenador.

Read more »

Los números de la morosidad en las familias y las empresas, según el Banco CentralEl último informe del Banco Central mostró que los hogares continúan registrando los mayores niveles de mora, especialmente en las líneas destinadas al consumo. El ritmo de crecimiento de la irregularidad, sin embargo, fue más lento.

Read more »