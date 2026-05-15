Mexican model's grandmother claims crime was an accident, fugitive aunt arrested in Venezuela

Erika Herrera, the fugitive aunt of model Carolina Flores Gomez, was arrested in Venezuela and is now facing charges for the killing of her neice. The crime shocked Mexico, and the investigation is ongoing.

Habló la suegra de la modelo mexicana Carolina Flores Gómez, acusada por el crimen: 'Fue un accidente' Erika María Herrera fue capturada tras dos semanas prófuga y ahora enfrenta a la Justicia por el crimen de la ex Miss Baja California, que conmocionó a México.

Erika Herrera fue detenida en Venezuela tras el crimen de su nuera, la modelo mexicana Carolina Flores Gómez. (Foto: gentileza El Sol de México/Interpol). , de 63 años, fue detenida en Caracas tras permanecer casi 15 días prófuga, acusada de asesinar a su nuera,Al ser detenida, la mujer intentó justificar ante la policía venezolana diciendo que, pero los detalles del crimen y su huida dejaron al descubierto una trama de horror.

El 15 de abril, la tranquilidad de un departamento en Polanco se rompió para siempre. Según la investigación,. El momento quedó registrado por una cámara con sensor de movimiento instalada para vigilar al bebé: en el video, se escucha una discusión,La modelo Carolina Flores Gómez tenía 27 años y era madre de una beba de ocho meses. (Foto: gentileza Univision).

En medio del caos, el esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, entró al cuarto con su bebé de ocho meses en brazos y pregunta: 'Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó





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