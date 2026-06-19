Mexi López y su mujer Daniela comienzan un nuevo capítulo en su vida en Buenos Aires

El exfutbolista Mexi López y su mujer Daniela han comenzado un nuevo capítulo en su vida en Buenos Aires, donde han instalado una casa en Nordelta junto a sus dos hijos Elle y Lando. Ellos han dejado su vida en Ginebra, Suiza, y han decidido comenzar un proceso de recuperación de su estado físico con ayuda de su entrenador italiano Piero Ighina.

El exfutbolista Mexi López comenzó a trabajar en su cuerpo para mejorar su salud y su estado físico, y su mujer Daniela decidió acompañarlo en su jornada de ejercitación.

Juntos, comenzaron una nueva vida en Buenos Aires junto a sus dos hijos Elle (3) y Lando, de cinco meses. Dejaron su vida en Ginebra, Suiza, y se instalaron en una casa en Nordelta, cerca de Valentino (17), Constantino (16) y Benedicto (14), los tres hijos mayores de él, fruto de su relación con Wanda Nara.

Entre medio, el futbolista decidió comenzar un proceso de recuperación de su estado físico con ayuda de su entrenador italiano Piero Ighina, quien es el encargado de armarle las rutinas y supervisarlo. La pareja coincidió en el gimnasio de su casa de Nordelta para el primer entrenamiento en pareja antes de viajar a los Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026





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