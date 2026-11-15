MetroGAS habilita canales de atención y reduce restricción en Remedios de Escalada

MetroGAS abre línea telefónica y casilla postal para damnificados de Remedios de Escalada, reduce el perímetro interdicto a 50 metros y continúa trabajos de reparación post-explosión.

La empresa proveedora de gas distribuye dos canales oficiales exclusivos para atender a los residentes afectados por la explosión en Remedios de Escalada. Este anuncio se difundió mediante un comunicado oficial el domingo 15 de noviembre, estableciendo mecanismos directos de comunicación para canalizar consultas urgentes sobre casos particulares.

Detalles de los Canales Oficiales de Contacto

MetroGAS puso a disposición una casilla de correo física junto con una línea telefónica designada exclusivamente para esta emergencia. El número de contacto habilitado es el (011) 4309-1075, el cual comenzará su operativa regular el lunes 16 de noviembre. Este canal de atención estará disponible únicamente durante los días hábiles en el horario comprendido entre las 8.30 y las 17.30 horas, asegurando que los vecinos puedan recibir respuestas personalizadas sobre el restablecimiento de sus suministros.

Also read Quién es el trabajador de Metrogas desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada

Reducción del Perímetro Interdicto a 50 Metros

En paralelo a la apertura de los canales de asistencia, la firma confirmó que cuadrillas técnicas especialmente asignadas continúan trabajando en el lugar del siniestro. La empresa comunicó que redujo el área de exclusión a 50 metros a la redonda del punto exacto del incidente, coordinando estas acciones con las autoridades municipales correspondientes. Este achicamiento del perímetro restringido es un paso crítico que permite a los equipos operativos avanzar con mayor agilidad en las tareas técnicas necesarias para la reparación de la infraestructura dañada.

Advertisement

Proceso de Restablecimiento del Suministro

La reducción del radio de seguridad tiene como objetivo directo ampliar gradualmente la cantidad de hogares que reciben el servicio normalizado. MetroGAS detalló que este proceso de recuperación se ejecutará de manera continua a medida que se verifiquen las condiciones de seguridad indispensables en cada sector. Es fundamental destacar que la reanudación total del servicio depende estrictamente de la autorización otorgada por los organismos intervinientes, quienes supervisan que todas las medidas de precaución se hayan cumplido rigurosamente antes de liberar nuevas zonas.

Apoyo Psicológico y Asistencia a Familias de Empleados

Finalmente, la compañía remarcó su compromiso con el acompañamiento directo a las familias y seres queridos de sus trabajadores resultados afectados por el siniestro. Para garantizar el bienestar de estos empleados, la firma ofrece una cobertura integral que incluye contención psicológica especializada y asistencia médica inmediata. Además, se proporciona soporte operativo logístico que contempla alojamiento, transporte y respaldo económico, facilitando que los afectados puedan permanecer cerca de sus compañeros operarios durante la fase de reparación y evaluación de daños.