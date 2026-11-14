MetroGAS controla fuga tras explosión en Lanús que dejó 1 muerto y 30 heridos

MetroGAS cortó la fuga de gas en Lanús tras una explosión que causó una muerte y 30 heridos. Dos directivos fueron demorados y la zona comercial quedó devastada.

Un operativo integral concluyó con éxito el corte del suministro de gas en Lanús, poniendo fin a casi 17 horas de tensión tras una explosión catastrófica que devastó el comercio local. La Municipalidad de Lanús confirmó que el cierre se concretó a las 2 de la madrugada del sábado, permitiendo a los equipos de emergencia iniciar las tareas de enfriamiento en la zona que resultó gravemente afectada.

Mecanismo de la explosión y víctimas fatales

La tragedia tuvo su origen cuando la máquina tuneladora de la empresa tercerizada Exgadet dañó accidentalmente un caño de distribución de gas durante las tareas de perforación. La fuga comenzó en una zona de alta circulación comercial y continuó activa durante varias horas hasta que, a las 10:52, se produjo la detonación en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería. La potencia del estallido, descrita por testigos como comparable a un misil, voló locales enteros y sacudió varias cuadras a la redonda.

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El saldo humano es de una persona fallecida y 30 heridos, según confirmó la autoridad sanitaria. El cuerpo sin vida fue hallado junto a una camioneta perteneciente a la empresa tercerizada Exgadet que trabajaba en el lugar, aunque las autoridades no lograron establecer su identidad. La Fiscalía dispuso el uso de canes especializados para determinar la posible existencia de más restos humanos en la zona.

Posiciones de los directivos y la fiscalía

La Fiscalía de Instrucción N°6, bajo la conducción de la titular Yanina Estévez, intervino inmediatamente para determinar las circunstancias del hecho y establecer el grado de responsabilidad de las empresas involucradas. Como primera medida, Estévez dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS. Esta medida se aclaró como una privación de libertad temporal para las diligencias preliminares, no como un arresto formal, y ambos permanecerán en esa condición hasta el final del proceso.

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Las pericias y auditorías siniestrales correspondientes podrán avanzar ahora que el escenario es seguro. El área afectada permanece restringida al tránsito y el personal de la Policía Ecológica completó un relevamiento exhaustivo de los riesgos existentes. Los equipos municipales evalúan los daños estructurales mientras el área de Desarrollo Social asiste a las familias evacuadas para facilitar su regreso gradual a sus hogares.

Impacto real en el comercio y logística de rescate

La zona comercial del cruce de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea quedó completamente destruida. Varios locales sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen fueron arrasados por las llamas. La pérdida de gas obligó a evacuar un radio de 200 metros que incluyó un geriátrico, una escuela y decenas de comercios. La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió evitar más víctimas fatales en un sector de alta densidad poblacional.

Participaron en el operativo los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y Lanús, junto con dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. Defensa Civil, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Cruz Roja y equipos sanitarios municipales colaboraron en las tareas. El Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para el Centro de Evacuados, mientras la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios y grupos scout sumaron su ayuda.

Estado hospitalario de los afectados por la fuga

De los 30 heridos, seis fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita y uno más llegó al Hospital Narciso López. Todos ellos permanecen internados con pronóstico grave. Otros pacientes fueron evaluados por traumatismos leves y exposición al humo, pero no requirieron internación inmediata. El estallido también generó falsas alarmas por desapariciones, siendo una de ellas desmentida rápidamente.

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Testigos locales describieron el impacto como una experiencia atemorizante. Walter, propietario de un comercio ubicado a media cuadra, detalló la destrucción total del almacén en la esquina. Ariana, vecina de Remedios de Escalada, afirmó sentir el impacto como un trueno muy fuerte y destacó la rapidez de los bomberos. Andrés, otro vecino, señaló que percibió un fuerte olor a gas antes de escuchar tres explosiones seguidas, lo que confirma la progresividad del incidente antes del estallido final.