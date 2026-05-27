Metrogas: cinco grupos compiten por el control de la principal distribuidora de gas del país en proceso de desinversión

El proceso de venta de Metrogas, bajo el mandato de Citigroup, redujo a cinco los oferentes calificados que buscan quedarse con la distribuidora que abastece a más de 2,5 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El valor de la operación está sujeto a la prórroga de la licencia hasta 2047, pendiente de un decreto presidencial.

El proceso de desinversión de Metrogas , la principal distribuidora de gas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ha entrado en su etapa final de definiciones.

Bajo el mandato global de Citigroup, se abrió un proceso de auditoría profunda para evaluar los estados contables, pasivos ambientales y proyecciones de flujo de caja del activo. La evolución del concurso de ofertas permitió una depuración natural de aspirantes y, según publicó el diario La Nación, la lista de competidores se redujo sensiblemente a un puñado de consorcios de peso local e internacional que pujan en esta última etapa.

El objetivo final es clausurar un ciclo de desinversiones de activos no estratégicos y transferir áreas maduras en bloques convencionales como Manantiales Behr. Entre los consorcios consolidados sobresale una alianza estratégica liderada por una firma local, la principal generadora de energía eléctrica de la Argentina, bajo la dirección de accionistas de peso como Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany.

Esta sociedad operaría bajo la marca comercial de dos de las principales distribuidoras de gas natural por redes en el interior del país: Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, lo que le otorgaría una masa crítica inmediata en el segmento de distribución gasífera. El segundo contendiente de relevancia es un bloque transnacional liderado por acuerdos de co-inversión con el fondo soberano de Abu Dabi y la firma de capitales españoles SIA Capital.

Esta estructura busca posicionarse en servicios públicos regulados, combinando conocimiento regulatorio local de la familia Neuss con el respaldo de fondos de inversión de Medio Oriente y Europa. Otros jugadores que avanzan en la disputa son Andina, el vehículo inversor comandado por el empresario José Luis Manzano, que ya posee una participación minoritaria del 9,23% del capital social de la distribuidora, factor que simplifica el conocimiento del funcionamiento de la prestataria y acelera el análisis de riesgo.

También se encuentra MSU, un conglomerado nacional con fuerte anclaje en el sector agropecuario y creciente inserción en generación de energía, que apuntala su postulación en la solidez de sus activos operativos y capacidad de ejecución de proyectos a gran escala. El quinto oferente calificado es el Grupo Pierri, propiedad del exdiputado Alberto Pierri, holding con trayectoria en telecomunicaciones a través de Telecentro, que busca diversificar su cartera incursionando en servicios públicos esenciales.

La disputa por Metrogas, que abastece directamente a más de 2,5 millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales y despliega su red sobre la Ciudad de Buenos Aires y las zonas más industrializadas del sur del conurbano bonaerense, tiene como variable regulatoria clave la prórroga de la licencia de concesión. Si bien la normativa original preveía una extensión ordinaria de 10 años, el marco de la Ley Bases habilitó ampliarla hasta un máximo de 20 años.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ya elevó su dictamen favorable al Poder Ejecutivo, faltando únicamente la emisión del decreto presidencial que garantice la vigencia de la licencia hasta 2047. La confirmación oficial de esta prórroga por parte de la Secretaría de Energía constituye una condición restrictiva en el cálculo del valor presente neto del flujo de fondos.

El proceso de revisión de instalaciones y libros al que se abrirá nuevamente Metrogas podría demandar hasta otros dos meses antes de que se defina el adjudicatario final





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