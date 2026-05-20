Meteorólogos anticipan jornadas con frío intenso en Buenos Aires; clima gélido y lluvias y tormentas en 'fecha clave'

El organismo nacional prevé nieblas en la madrugada, cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto de la jornada en Buenos Aires, con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 15 de máxima. El SMN espera cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche y temperaturas bajas, de entre 6 y 15 grados. El pueblo de España busca voluntarios para instalarse con casa gratis y trabajo fijo, con los requisitos a indicar.

Meteorólogos esperan varias jornadas con frío intenso, pero con una fecha clave para el retorno de las lluvias y tormentas en Buenos Aires. Este miércoles se espera cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado para el resto de la jornada; y temperaturas aún bajas, de entre 4 y 13 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche, con 6 grados de mínima y 15 de máxima. Scaloni ya dejó afuera de la lista de 55 de la Selección Argentina para el Mundial. Un pueblo de España busca voluntarios para instalarse con casa gratis y trabajo fijo





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meteorólogos Frío Intenso Clima Gélido Nocturna Mañana Scaloni Selección Argentina Mundial Voluntarios Casa Trabajoapatite

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Llega una nueva aerolínea a Buenos Aires: qué destinos tendrá y cuándo empezará a volarEl Gobierno autorizó a la compañía El Al a operar vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires por primera vez en la historia. Habrá dos frecuencias semanales y una reducción clave en los tiempos de viaje.

Read more »

Histórico período: 22 de mayo de 1810, y el Cabildo Abierto de Buenos AiresEste período es importante para la historia argentina, ya que recuerda los sucesos ocurridos días previos a la conformación del 'El Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810'. Es considerada como el primer paso para la lucha de la independencia, gracias al óleo del artista chileno Pedro Subercaseaux.

Read more »

Gobierno Nacional y Buenos Aires alcanzan acuerdo para subsanar deudaLa deuda en discusin entre la Capital Federal y la Ciudad Autónoma de la Mórtena, que ha superado los 12.000 millones de pesos, tuvo su origen en las carencias en las funciones financieras y polticas en ambas instituciones.

Read more »

Andrés Larroque habló sobre los rumores de una candidatura de Riquelme en provincia de Buenos AiresEl ministro que responde a Axel Kicillof dijo desconocer que el ídolo del Xeneize tenga la idea de sumarse a la contienda electoral; “Es presidente de Boca y ya tiene mucho con eso”, reforzó

Read more »