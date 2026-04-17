Metegol, Ping Pong y Camaradería: Un Superclásico Distendido Antes de la Batalla

Jugadores de Reserva y Futsal de River y Boca, junto a figuras de Primera como Montiel y Paredes, participaron en una jornada recreativa en el predio de la AFA, compartiendo juegos y anécdotas en un ambiente de distensión previo a los duelos de la semana.

En la antesala de una semana cargada de expectativas por el Superclásico , los jugadores de Reserva y Futsal de River y Boca compartieron una jornada de camaradería y distensión en el predio de la AFA . Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, figuras de los planteles de Primera División, se sumaron a esta actividad lúdica, rompiendo con la formalidad habitual de las previas de este tipo de encuentros.

La jornada, marcada por el espíritu de unidad y diversión, sirvió como un preludio diferente al choque principal entre los equipos de élite. La actividad comenzó con una competencia de ping pong por parejas, donde la dinámica mixta y competitiva se desarrolló en un tono relajado. Posteriormente, el grupo se trasladó a las mesas de metegol, manteniendo el mismo espíritu de convivencia y diversión por encima de la rivalidad deportiva. Tanto Montiel como Paredes participaron activamente en cada juego, compartiendo lado de la mesa y reforzando la imagen de unidad en una semana que culminará con el esperado duelo entre River y Boca. Este encuentro se produjo antes de la conferencia de prensa oficial del Superclásico, ofreciendo una perspectiva más humana y cercana de los protagonistas. Los jugadores de Reserva, quienes serán rivales directos en el Superclásico de esa categoría el próximo miércoles a las 20 horas en el predio de Boca, aprovecharon la jornada para intercambiar sensaciones y rememorar experiencias compartidas durante los entrenamientos con los planteles de Primera División. Ambos destacaron la particularidad del momento, al encontrarse fuera del contexto de la competencia y compartir con figuras consolidadas del fútbol argentino. Asimismo, Francisco Taliercio y Lucas Leichner, quienes protagonizarán el Superclásico de futsal este viernes a las 17 horas, también formaron parte de la iniciativa. Taliercio, en particular, evocó su vínculo de infancia con Leandro Paredes en el Club Parque, añadiendo un toque de nostalgia al evento. Esta amalgama de historias personales, que abarcó desde la formación hasta el presente profesional y la competencia, otorgó al encuentro un carácter simbólico que trascendió el ámbito estrictamente deportivo. En definitiva, la jornada funcionó como una antesala única del Boca-River. Jugadores de Primera, juveniles y futsal convivieron en un mismo espacio, unidos por el hilo conductor de la rivalidad más importante del fútbol argentino. Montiel y Paredes se involucraron plenamente en cada dinámica, compartiendo equipo y risas en un ambiente de distensión que contrastó marcadamente con la tensión inherente a la previa de un clásico. Cabe destacar que todos los partidos mencionados, incluyendo los de Reserva, futsal y el Superclásico principal, serán transmitidos en vivo y de forma gratuita a través de LPF Play. Esta semana concentra múltiples versiones del clásico, reafirmando la centralidad de River y Boca en el panorama del fútbol argentino. La jornada se caracterizó por la fusión de categorías y el espíritu deportivo lejos de la contienda. La presencia de Montiel y Paredes añadió un plus de relevancia a la actividad, mostrando una faceta más relajada de los futbolistas ante la inminencia de un duelo de alta intensidad. La invitación a los equipos de Reserva y Futsal permitió fortalecer los lazos entre las distintas disciplinas y categorías dentro de cada club, promoviendo un ambiente de unidad más allá de la competencia directa. La interacción entre los jugadores, con anécdotas y recuerdos compartidos, sirvió para humanizar a los protagonistas y recordar la pasión que une a todos los hinchas, sin importar la camiseta. La elección del metegol como una de las actividades principales resaltó la sencillez y el carácter lúdico que se buscó imprimirle al encuentro, permitiendo que la camaradería fluyera de manera natural. La mención del vínculo de infancia entre Taliercio y Paredes añadió una capa emotiva a la jornada, evidenciando cómo el deporte a menudo teje historias que perduran a lo largo del tiempo y las carreras profesionales. La oportunidad de ver a los jugadores de distintas divisiones compartiendo y compitiendo de manera amistosa subraya la importancia de estos eventos para la cohesión interna de los clubes y para la construcción de una narrativa que trascienda el resultado deportivo. La transmisión gratuita de los partidos a través de LPF Play amplifica el alcance de estas iniciativas, permitiendo que los aficionados se conecten con todas las facetas del clásico





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