El metano representa el 32% de las emisiones de Argentina. Vaca Muerta y la ganadería lideran este desafío climático ante la falta de políticas concretas del Gobierno.

El metano se ha consolidado como uno de los principales desafíos ambientales para la economía argentina, concentrando el 32% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Esta cifra destaca la relevancia crítica de dos sectores económicos fundamentales: la ganadería bovina y la explotación de hidrocarburos en la formación de Vaca Muerta. Aunque el dióxido de carbono suele recibir mayor atención en los debates públicos sobre el clima, el metano posee una capacidad mucho mayor para retener el calor atmosférico, lo que hace urgente su reducción para desacelerar el calentamiento global a mediano plazo.

El papel crucial del metano en el clima

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al año 2022, la estructura de estas emisiones revela un desequilibrio significativo entre los distintos sectores productivos. La actividad agropecuaria lidera la tabla con el 60% de las emisiones nacionales, seguida por el sector energético que aporta el 29%, principalmente debido a las actividades de extracción y transporte de combustibles fósiles. Los residuos solidos representan el 7% restante, mientras que otras actividades industriales y comerciales suman el 4%.

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Las tendencias históricas muestran una divergencia preocupante entre ambos pilares. Entre 1990 y 2022, las emisiones de metano derivadas de la actividad agropecuaria experimentaron una disminución moderada del 6%. En contraste, las emisiones vinculadas a los combustibles fósiles aumentaron drásticamente un 91% en el mismo periodo, lo que indica que el crecimiento energético está desafiando los posibles avances logrados en el campo.

Fermentación entérica y falta de políticas

En el ámbito ganadero, la generación de metano ocurre principalmente mediante un proceso biológico conocido como fermentación entérica durante la digestión de los rumiantes. Los animales liberan este gas predominantemente a través de eructos. La Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional presentada por Argentina en 2020 proyecta un leve incremento de las emisiones del subsector ganadero para el año 2030. Esta proyección se impulsa principalmente por el aumento de la producción bovina, avícola y porcina necesario para abastecer la demanda interna y externa.

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Existen diversas alternativas técnicas para mitigar estas emisiones, incluyendo el mejoramiento genético de los animales, la optimización de las pasturas y cambios específicos en la alimentación del ganado. El objetivo central es disminuir la cantidad de metano generada por unidad de producto final sin trasladar los costos de estas transformaciones tecnológicas hacia los productores primarios. Sin embargo, especialistas advierten que el debilitamiento del sistema científico nacional, particularmente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dificulta el desarrollo e implementación efectiva de estas estrategias de reducción.

Fugugas en Vaca Muerta y expansión energética

El otro frente crítico del problema reside en la industria hidrocarburífera, donde el metano se libera a la atmósfera por fugas en las instalaciones y mediante venteos intencionales durante la extracción, procesamiento y transporte de gas y petróleo. La tendencia al aumento de estas emisiones podría acelerarse si se expande la explotación en Vaca Muerta. Un ejemplo claro es el proyecto Argentina LNG, impulsado por Southern Energy SA, Pan American Energy e YPF, que contempla la instalación de buques de licuefacción de gas natural en el golfo San Matías, en Río Negro, para facilitar la exportación.

Las organizaciones ambientalistas alertan sobre las consecuencias de estos proyectos en cartera. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales calcula que, de concretarse estos desarrollos, las emisiones fugitivas de metano podrían aumentar un 79% hacia el año 2030 en comparación con lo informado en el inventario nacional de 2022. Camila Mercure, coordinadora del Área de Política Climática de la organización, detalla que este incremento equivale al 16% de las emisiones totales del sector energético registradas en ese mismo inventario, cuando se suma el dióxido de carbono generado a lo largo de toda la cadena productiva.

Frente a esta realidad, Juan Carlos Villalonga, asesor de la Fundación Círculo de Políticas Ambientales, advierte que la Argentina carece actualmente de metas sectoriales claras ni planes específicos para reducir las emisiones de metano en su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional. El especialista señala que tampoco se han adoptado medidas concretas y operativas para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Esta falta de dirección política concreta deja a los sectores más emisores del país sin un marco regulatorio definido, lo que complica la transición hacia una economía baja en carbono y pone en riesgo la viabilidad ambiental de dos de los motores económicos más importantes de la nación.