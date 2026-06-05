Meta lanza Instagram Plus: suscripción con herramientas exclusivas para creadores y mayor personalización

Instagram Plus, la nueva suscripción de Meta, ofrece funciones avanzadas de personalización y análisis para creadores, como corazones animados en Stories, listas de exclusión de audiencia y métricas detalladas, sin cambiar la experiencia base de la plataforma.

Meta presentó Instagram Plus , una nueva opción de suscripción diseñada para ofrecer a los creadores y usuarios avanzados herramientas de personalización y funciones exclusivas sin alterar la experiencia fundamental de la plataforma para el resto de la audiencia.

Este lanzamiento representa un paso más en la estrategia de Meta de diversificar sus fuentes de ingresos a través de modelos de suscripción digital, un camino que ya ha explorado con servicios como Facebook Verified. Instagram Plus se centra en otorgar mayor control sobre la apariencia del perfil, la gestión de la audiencia y el análisis del contenido, especialmente en lo que respecta a las Stories.

Entre las novedades más destacadas se incluye la capacidad de subir fotos de perfil en alta calidad, una personalización tipográfica para la biografía y la posibilidad de fijar hasta seis publicaciones en el perfil, superando el límite anterior. Además, se introduce una gestión más detallada de la privacidad en las Stories, permitiendo crear listas de exclusiones para decidir con precisión qué grupo de contactos no podrá ver una publicación temporal.

Para mejorar la interacción, se añaden corazones animados como reacción a las Stories, diseñados para destacar más que los emojis convencionales. En el ámbito de las métricas, los suscriptores podrán acceder a datos ampliados sobre el comportamiento de su audiencia y utilizar Story Preview, una función que permite visualizar Stories de otros usuarios de forma discreta, sin generar una notificación de visión o requerir una reacción inmediata.

También se facilita la identificación de espectadores específicos mediante una herramienta de búsqueda dentro de la lista de visualizadores. Meta asegura que Instagram Plus es solo el inicio de una hoja de ruta que irá incorporando más ventajas exclusivas en los próximos meses, enfocadas en la personalización, interacción y el análisis. Los usuarios podrán elegir si se mantienen en la experiencia estándar o se suscriben para acceder a estas herramientas adicionales.

La implementación será gradual, por lo que si la opción no aparece visible, se recomienda actualizar la aplicación y esperar a que se active progresivamente en cada cuenta





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