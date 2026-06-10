Meta bloquea chatbots de IA en WhatsApp y la UE exige su reabertura

La Unión Europea reclama que Meta restituya el acceso a su API de WhatsApp for Business a los competidores, tras bloquear a chatbots como ChatGPT, Copilot, Luzia y Zapia. La medida busca preservar la competencia y la innovación en el creciente sector de asistentes de IA.

Desde octubre pasado Meta ha bloqueado el acceso de los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT, Copilot, Luzia y Zapia a su amplio servicio de mensajería WhatsApp.

Este paso, que afecta a más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, ha polarizado las opiniones y desencadenado una respuesta inmediata por parte de la Unión Europea. La Comisión de Competencia de la UE, encabezada por la comisaria Teresa Ribera, ha solicitado la apertura de la plataforma, argumentando que el cierre crea barreras injustas para la innovación y pone en riesgo la competencia en el mercado de asistentes virtuales, un sector que ya representa miles de millones de euros en ingresos y oportunidades de negocio.

La autoridad europea ha declarado que Meta constituye la primera empresa en 17 años en bloquear el acceso de competidores a una API de mensajería tan contrastada y esencial. La acción ha sido impulsada por denuncias presentadas por distintas startups y desarrolladores, entre ellos The Interaction Company de California, el fabricante de Poke.com, la firma francesa Agentik y una compañía española de la que se desconoce el nombre.

Estas entidades alegan que el bloqueador gubernamentario ha obstaculizado su capacidad para competir en el mercado europeo, vulnerando los principios de apertura y libre mercado que rigen la normativa de la UE. La repercusión no es solamente económica. La medida afecta también al tejido de la innovación tecnológica, pues WhatsApp es una puerta de entrada a millones de consumidores activos en la región.

Si Meta continúa restringiendo el acceso, compañías emergentes perderían una plataforma vital para probar, desarrollar y escalar sus servicios derivados de la IA. En respuesta, la Comisión ha señalado que la intención de la política legislativa es proteger a los usuarios ante posibles prácticas abusivas, pero asegurando al mismo tiempo que no se genere un monopolio de facto por parte de Meta, que ha protegido a su propio asistente Meta AI, mientras excluye a la competencia.

Meta, por su cuenta, ha defendido la medida citando razones de calidad y de experiencia de usuario, afirmando que la única alternativa viable en ese momento era impedir que servicios externos utilizasen sus protocolos sin cumplir con los estándares de seguridad. Sin embargo, tras haber abierto la plataforma a los competidores pagando una cuota en marzo, la empresa parece haber vuelto a cerrar el paso, situación que ha generado una reacción de queja formal por parte de la Comisión.

La autocrítica de Meta sugiere que su postura se ha vuelto cada vez más rígida con la intención de proteger su cuota de mercado, lo cual, según la UE, constituye un abuso de poder con el potencial de disuadir la innovación. Ante las reclamaciones, la Comisión ha exigido a Meta que restablezca el acceso de los competidores a su API de WhatsApp for Business con la misma facilidad que sus propias soluciones, sin imposición de tarifas adicionales, al tiempo que se solicita una revisión completa de las políticas de retención de datos y los mecanismos de protección de la privacidad.

El objetivo es garantizar que la plataforma no sea utilizada unicamente para favorecer a los gigantes tecnológicos, sino también para dar posibilidades de crecimiento a nuevas empresas que aportan soluciones distintas y potencialmente más seguras, pero igualmente útiles y de alto impacto a la población. Si la Comisión persiste, el futuro podría aparecer dividido entre un escenario de 'congelamiento de la innovación en WhatsApp' y un posible reto regulatorio donde Meta se vería forzada por ley a abrir la puerta a sus competidores, al mismo modo que otras plataformas como Google y Apple ya están obligadas a ofrecer acceso a servicios alternativos en sus respectivas tiendas y sistemas operativos.

El impacto puede ir más allá del simple acceso a los mensajes: la interacción con los asistentes虚 y las crecientes demandas de los consumidores de respuestas instantáneas, personalizadas y accesibles desde sus móviles podrían ser redefinidas o restringidas. En este contexto, la UE debe equilibrar los intereses de los consumidores y de las entidades de control del mercado con la necesidad de impulsar un ecosistema digital competitivo y seguro.

La medida de Meta representa un caso distintivo de competencia en la era digital, donde los gigantes de la red pueden imponer a su propia volición barreras de entrada en nichos tecnológicos emergentes. El camino que tome la UE y, a la larga, el propio Meta decidirán las reglas para las próximas décadas de la innovación digital en Europa, marcando llaves para el futuro de los asistentes de IA y la interacción humana con las nuevas tecnologías.

Mientras la discusión continúa, empresas de todos los tamaños están atentas. La cuestión central no es solo si Meta puede o no bloquear la entrada, sino cómo la estructura regulatoria actuaría para asegurar la misma calidad, innovación y transparencia en el servicio de mensajería que tanto se espera del siglo XXI





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