Messi y su posible despedida: Un repaso por su carrera estelar y el análisis de su genio futbolístico

El astro argentino Lionel Messi podría estar cerca de su despedida de la Selección, en medio de una carrera llena de récords y reconocimientos. Se analiza su impacto en el fútbol y las claves de su éxito, destacando su brillantez dentro y fuera de la cancha.

La Selección Argentina se despidió de sus aficionados locales en La Bombonera, en partidos amistosos contra Mauritania y Zambia, como parte de la preparación para el Mundial. La emoción embargó al capitán, Leo Messi, durante el calentamiento previo, sintiendo el cariño de la afición en una ovación que parecía presagiar una despedida. A tan solo 66 días del inicio del campeonato, aún no se confirma si Messi participará en su sexta Copa del Mundo.

A pesar de la incertidumbre, millones de fanáticos del fútbol en todo el mundo, incluyendo países organizadores, patrocinadores, agencias de turismo, canales de televisión y la FIFA, anhelan su presencia y cruzan los dedos para que juegue. Después del partido contra Zambia, el astro rosarino evitó hablar con la prensa, pero expresó sus sentimientos en redes sociales con un mensaje conciso: “Argentina siempre”, acompañado de fotos del encuentro y un emoji de la bandera celeste y blanca. Este mensaje fue interpretado por muchos como una señal de que su despedida está cercana. Tras el último partido, el entrenador también manifestó su deseo de acompañar a Messi en su posible adiós. “Con él nunca se sabe. Por mi parte, haré todo lo posible para que el equipo pueda acompañarlo. Él quiere lo mismo que nosotros, con la diferencia de que está más tranquilo después de haber ganado el Mundial”, declaró. Y agregó: “Esperemos disfrutarlo y que decida venir. Él es feliz dentro de una cancha y todos lo queremos ver”.\Resulta impresionante repasar la vasta colección de récords logrados por Lionel Messi. Con la Selección Argentina, ha anotado 116 goles y proporcionado 62 asistencias en 198 partidos, consolidándose como el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados en la historia del combinado nacional. A nivel de clubes, sus estadísticas son igualmente asombrosas: 672 goles y 269 asistencias en 778 partidos con el Barcelona FC; 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos con el PSG francés; y 83 goles y 43 asistencias en 94 partidos con el Inter Miami. En la temporada actual, alcanzó su gol oficial número 900 contra el Nashville SC en la Concachampions. Además, Messi ostenta el récord de más títulos ganados, con un total de 48 trofeos: 35 con el Barcelona FC, 3 con el PSG, 6 con la Selección Argentina y 3 con el Inter Miami. Sus logros incluyen el récord Guinness de goles en un año natural (91 goles), el máximo goleador histórico de la Champions League con un mismo club, y el máximo goleador histórico de selecciones en Sudamérica. Fue Jugador Más Valioso (MVP) en los Mundiales de 2014 (Brasil), donde Argentina fue subcampeona, y en 2022 (Qatar), donde se consagró campeón. También es el máximo goleador del siglo XXI, ganó la Bota de Oro de la MLS 2025 con 29 goles y 19 asistencias y fue MVP de la Major League Soccer (MLS) en dos temporadas consecutivas. Y la lista de reconocimientos continúa.\Son numerosas las fuentes, tanto científicas como de otras disciplinas, que intentan explicar el fenómeno “MESSI”, un futbolista considerado el mejor del mundo. Sandra Rossi, médica especialista en Deportes y Neurociencia, quien se unió a River Plate en 2014 bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, compartió su análisis en una entrevista con el periodista Matías Martin: “Messi tiene un cerebro que va a otra velocidad” y procesa información de manera excepcional. Según Rossi, Messi es un extraterrestre, con la capacidad de “leer” a los otros jugadores en función de sus habilidades en el campo de juego. Rossi explica que los deportistas de alto rendimiento poseen una mente privilegiada que combina una visión periférica aguda con una “reacción el doble más veloz” que la de los jugadores promedio. Este proceso, que se mide en milisegundos, desde que el estímulo llega al ojo hasta que el cerebro da la orden, permite “razonar” bajo presión en medio de la emoción durante un partido. La Dra. Rossi utiliza una pantalla táctil (55/70 pulgadas) en el gimnasio para medir la velocidad de reacción. Comenta que estos test son realizados por científicos del CONICET y evalúan habilidades relacionadas con el tiempo de reacción, es decir, el tiempo que tarda el jugador en reaccionar físicamente ante un estímulo. En sus palabras: “Él tiene que tocar la pantalla y suceden unos milisegundos desde que ve hasta que toca. Esos milisegundos es lo que marca su velocidad de reacción, a qué velocidad ve”. Y concluye: “Hay otra cualidad fundamental “el control inhibitorio” que es la capacidad que tiene mi cerebro de frenarme cuando me tengo que frenar, para eso se consume mucha más energía que para ir y tocar. El entrenamiento mental mejora la velocidad de reacción, la toma de decisiones y la concentración en deportistas de élite y esto también aplica a ejecutivos de alto nivel”. Recientemente, el Inter Miami inauguró su moderno Nu Stadium, con un partido contra el Austin FC (2-2), donde Messi anotó su primer gol mediante un potente cabezazo. Con una capacidad para 26.700 espectadores, este estadio fue construido a partir de agosto de 2023, con una inversión cercana a los U$S 350 millones





Cronistacom / 🏆 16. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Lionel Messi Selección Argentina Despedida Récords Análisis Fútbol Neurociencia Inter Miami

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Lionel Messi estrena el nuevo estadio de Inter Miami: cómo es, a qué hora juega y dónde verEl Nu Stadium abre sus puertas con el astro argentino como gran protagonista y un show de Marc Anthony. El club de Jorge Mas y David Beckham deja su localía en Fort Lauderdale.

Leer más »

Inter Miami de Messi Inaugura el Nu Stadium: Un Hito para el Club y la MLSEl Inter Miami de Lionel Messi recibe al Austin FC en la sexta jornada de la MLS en un partido que marca la inauguración del Nu Stadium, el nuevo y moderno estadio del club. El evento promete ser una fiesta con Messi como protagonista, y representa un salto de calidad para la MLS.

Leer más »

Messi Inaugura el Nu Stadium con Gol y Emoción para el Inter MiamiLionel Messi anota el primer gol en el nuevo estadio del Inter Miami, el Nu Stadium, en un partido contra Austin FC. El evento marca la inauguración del estadio, con una celebración emotiva y la dedicación de una tribuna con el nombre de Messi. El club busca potenciar el estadio como fuente de ingresos y ofrece experiencias especiales a los fanáticos.

Leer más »

Messi, siempre Messi: marcó el primer gol de Inter Miami en su nuevo estadioDe cabeza y con una aparición sorpresiva de nueve, la Pulga anotó el empate ante Austin FC y, una vez más, anotó su nombre en las páginas de la historia de las Garzas.

Leer más »

De GOAT a GOAT: el enorme elogio de Max Verstappen a Lionel MessiEl mejor de los motores habló del mejor de la redonda. El piloto de Fórmula 1 recordó una jugada del Diez en el Mundial de Qatar y le dejó un gran halago.

Leer más »

Se viralizó un video de Max Verstappen con una contundente frase sobre Lionel MessiEl piloto de Red Bull habló sobre el astro argentino y destacó sus cualidades futbolísticas. Además, recordó el partido entre la Selección argentina y Países Bajos del Mundial 2022.

Leer más »