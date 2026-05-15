Messi y De Paul trabajan codo a codo en la previa de la Copa del Mundo

El mediocampista y el capitán se entrenan fuera de los entrenamientos regulares del club con una intensidad mayor, para llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista de la Selección Argentina reveló detalles del trabajo físico extra que realiza junto al capitán en la previa de la Copa del Mundo.

Ya vive la cuenta regresiva con máxima intensidad y uno de los que dejó en claro cómo atraviesa esta etapa fue pensando en la defensa del título y mostró el nivel de compromiso que existe puertas adentro del grupo conducido por Lionel Scaloni. El mediocampista reveló que tanto él como el capitán argentino comenzaron hace tiempo un trabajo específico para llegar en plenitud física a la máxima competencia de la FIFA.

"Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos para llegar de la mejor manera"La confesión dejó en evidencia la mentalidad con la que Messi encarar lo que podría ser su última participación mundialista.

Más allá de los entrenamientos habituales con Las Garzas de Florida, ambos futbolistas decidieron intensificar la preparación para no dejar ningún detalle librado al azar en un torneo que aparece como el gran objetivo del año. Además del aspecto físico, De Paul también reveló que mantiene constantes conversaciones con Messi sobre lo que representa esta nueva Copa del Mundo para el plantel campeón en Qatar





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