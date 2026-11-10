Messi termina 2026 sin premio al jugador del mes de la MLS por primera vez

Lionel Messi no recibió el premio al jugador del mes de octubre en la MLS pese a liderar la tabla de goleadores y asistencias con Inter Miami.

Lionel Messi terminará la temporada 2026 de la MLS sin haber ganado ningún premio al jugador del mes, algo que no le ocurría desde su llegada a la liga. El capitán de Inter Miami lidera la tabla de goleadores y de asistencias, pero quedó fuera de la distinción mensual correspondiente a octubre.

La MLS confirmó la decisión al entregar el galardón de octubre a Antoine Griezmann, jugador del Orlando City, que marcó seis goles y dio tres asistencias durante ese mes. Messi, en el mismo período, anotó cuatro goles y dio una asistencia, una cifra que lo dejó sin trofeos mensuales por primera vez en una temporada completa de la liga.

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Cómo se decidió el premio de octubre

El premio de octubre no fue para Messi, aunque días antes el delantero había recibido otro reconocimiento. En las últimas horas, 19.806 jugadores lo votaron como el mejor 10 de las Garzas, un honor que no se trasladó al galardón mensual de la liga.

El historial de la MLS muestra que Messi ganó el premio al jugador del mes en las dos temporadas completas que disputó en la competición. En 2024 lo obtuvo en abril y en octubre, mientras que en 2025 lo conquistó en mayo, julio y octubre.

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En la temporada 2026, en cambio, Messi no logró quedarse con ninguno de estos premios mensuales. La propia liga cerró esa racha al entregar el reconocimiento de octubre a Griezmann, su nuevo rival en el torneo.

Messi, candidato al MVP y goleador de la liga

Messi es el principal candidato a quedarse con el MVP de la MLS, premio que ya había ganado en 2024 y en 2025. Su ausencia en el premio mensual contrasta con un rendimiento que lo mantiene en la cima de las estadísticas de la competición.

Messi es actualmente el máximo goleador de toda la liga, con 26 goles, y también el jugador con más asistencias. Le saca cuatro tantos a Petar Musa, su competidor más próximo en la tabla de goleadores.

Inter Miami no logró la Supporters' Shield, el título que reconoce al mejor equipo de la temporada regular, que se quedó Nashville. Aun así, el conjunto dirigido por Kily González sigue en competencia por la MLS Cup, el campeonato definitivo de la liga.

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Próximo rival de Inter Miami en la MLS Cup

Inter Miami está clasificado para la primera ronda de playoffs de la MLS Cup, conocida como octavos de final, donde enfrentará al Columbus Crew. Ese cruce será el próximo desafío del equipo en la búsqueda de un título.

Medios especializados en la liga también sitúan a Messi a un paso de conseguir la Bota de Oro por segundo año consecutivo. Esa distinción premia al máximo goleador de la temporada regular y refuerza su protagonismo en las estadísticas de 2026.

Mientras tanto, los premios mensuales de 2026 tuvieron otros protagonistas. Sam Surridge, de Nashville SC, fue distinguido en febrero y marzo, y Cavan Sullivan, de Philadelphia Union, recibió el reconocimiento en septiembre.