Messi sorprende a fanáticos con frase en inglés durante video de Canción Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, sorprendió a sus fanáticos al participar en el vídeo oficial de la canción del Mundial 2026 y su frase en inglés que revolucionó a todos.

Messi chatea en inglés durante video de Canción Mundial 2026 Messi sorprendió a sus fanáticos al hablar en inglés durante un breve corte del vídeo oficial de la canción del Mundial 2026, lanzada por Shakira .

Lionel Messi habló la frase 'We are ready' en inglés durante la canción, sorprendiendo a los fanáticos. El vídeo oficial de la canción con la participación de diversos futbolistas, entre ellos Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland, se lanzó





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