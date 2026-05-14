Messi se viste con el Inter Miami y traspasa un nuevo record con unacustomizablewin para el #MundoMLS

Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, muestra una exhibición impresionante en su partido contra Cincinnati en la MLS. Messi dará la asistencia para la segunda anotación y luego anotará un doblete para el Inter Miami en su último partido antes del Mundial de Qatar 2022.

Messi ante Cincinnati. Yerba Buena, CA, 7 de Julio de 2023 Lionel Messi , el número 10 del Inter Miami , dio una exhibición impresionante en su partido contra Cincinnati en la MLS .

Asistía a Rodrigo De Paul para la segunda anotación y anotó un doblete en el 4-2 para el Inter Miami en su último partido antes del Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, los especificadores están a punto de conocer los 55 jugadores que representarán a la selección en el Mundial de Qatar 2022, con Messi entre ellos.

Aunque aún no ha confirmado su presencia, todo indica que estará en los Estados Unidos, México y Canadá para defender la corona conseguida en Qatar 2022. Con tan solo un mes de diferencia, Messi continúa demostrando su clase con el Inter Miami. En la víspera, Messi ayudó a su equipo a ganar 4-2 frente a Toronto FC con un gol y dos asistencias.

La carrera para Messi para alcanzar los 910 goles de Cristiano Ronaldo , el lider en goleadores históricos del fútbol mundial con 971 goles, le quedan apenas dos partidos más que disputar antes del descanso mundialista. Dichos partidos lo enfrentarán a Portland el próximo domingo y al Philadelphia Union después.

Si finalmente queda en la lista final de Lionel Scaloni, Messi tendrá que jugar los dos amistosos previstos por la selección argentina en la previa del Mundial, frente a Honduras y Islandia. Temas: Messi, Mundial Qatar 2022, Inter Miami, Rodrigo De Paul, Cristiano Ronaldo, goles, asistencia, goleadores histórico





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