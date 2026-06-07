Messi se quedó en el banco pero lideró entrenamiento post-partido tras victoria argentina

Lionel Messi no ingresó en el amistoso contra Honduras, pero permaneció en el campo para una sesión de trabajo junto al cuerpo técnico y los jugadores con menos minutos, mostrando su compromiso de cara a la Copa del Mundo.

La expectativa era alta. Se esperaba que Lionel Messi pudiera sumar minutos en el partido amistoso contra Honduras , como había sugerido el seleccionador Lionel Scaloni.

Sin embargo, el astro del Inter Miami se mantuvo en el banco de suplentes durante todo el encuentro, con Rodrigo De Paul a su lado en el inicio. En su lugar, se le vio una sonrisa, intercambiando comentarios con otros futbolistas que no fueron titulares. A medida que transcurrían los 90 minutos, cada vez que la pantalla gigante del Kyle Field lo enfocaba, la multitud en el estadio estallaba en ovaciones y el clásico grito de su nombre.

El público anhelaba verlo jugar, pero La Pulga no ingresó. En su lugar, se dio la oportunidad para el debut de jóvenes promesas como Santiago Beltrán y Tomás Aranda, quienes representan la nueva generación del fútbol argentino. El partido finalizó con victoria de Argentina, pero la historia no acabó ahí. Una vez terminado el encuentro y cuando la mayoría de los jugadores se dirigió al vestuario, la afición se negó a abandonar el estadio.

A pesar de las peticiones de la seguridad, permanecieron en sus asientos, esperando algo más. Messi, demostrando su compromiso, se quedó en el campo para realizar un entrenamiento de recuperación junto con el cuerpo técnico. El preparador físico Luis Martín lideró la sesión, en la que participaron Messi, los futbolistas que entraron en los últimos minutos y aquellos que no tuvieron participación.

Obviamente, todas las cámaras se centraron en él, evidenciando la dedicación y las ganas que muestra a sus 38 años de cara a su sexta Copa del Mundo. Este entrenamiento posterior al partido reflejó el liderazgo del capitán, que incluso en la victoria no desaprovecha la oportunidad de trabajar y ponerse a punto. Mientras tanto, el joven Tomás Aranda, de Boca Juniors, debutó con la selección y recibió elogios de Scaloni en la conferencia de prensa.

El entrenador destacó la importancia de dar rodaje a las nuevas figuras. El triunfo ante Honduras sirvió como preparación para los retos venideros y mostró la profundidad del plantel argentino. La gente salió satisfecha con la victoria, pero sobre todo con la imagen de Messi, que sigue siendo el faro y la inspiración de un equipo que aspira a lo máximo





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