Messi se entrena diferenciado en el primer día de la Selección Argentina en Estados Unidos

Lionel Messi inició su preparación mundialista con trabajo diferenciado debido a una inflamación en el isquiotibial izquierdo. El equipo argentino entrenó en Kansas con miras al debut ante Argelia el 16 de junio.

El estado físico de Lionel Messi fue uno de los principales focos de atención en el primer entrenamiento de la Selección Argentina en su nueva casa mundialista en Estados Unidos.

La práctica se llevó a cabo en el Compass Minerals National Performance Center, un moderno complejo deportivo que ya luce los colores celeste y blanco en cada rincón. Con una decena de hinchas presentes en la entrada, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inició su preparación para el Mundial, y todas las miradas estaban puestas en el capitán.

Messi, quien se incorporó a la delegación el domingo por la noche, se movió de manera diferenciada del resto del grupo, tal como estaba previsto. Desde el 24 de mayo, el astro arrastra una inflamación en el isquiotibial izquierdo, producto de un esfuerzo físico intenso durante el triunfo de Inter Miami ante Philadelphia por 6 a 4. El parte médico oficial detalla que esta lesión está asociada a la fatiga muscular, por lo que el plan de recuperación es meticuloso.

Para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia, Messi se somete a un régimen de doble turno de trabajo, al igual que otros nueve jugadores que también presentan molestias. Su presencia en el amistoso del sábado contra Honduras está prácticamente descartada, aunque no se cierra la posibilidad de que integre el banco de suplentes.

Dependiendo de su evolución en los próximos días, se evaluará si puede sumar algunos minutos en el segundo amistoso, tres días después frente a Islandia. El objetivo es claro: llegar en plenitud al momento de mayor exigencia, el debut en la competencia.

Para ello, se ha establecido un período de recuperación de 24 días, durante los cuales Messi deberá descansar, trabajar con incremento paulatino de cargas y mantener una espera activa, siempre bajo la supervisión del kinesiólogo Luis García y del preparador físico Luis Martín. Cerca del capitán, otro jugador que también se entrenó de forma diferenciada fue el arquero, quien no puede realizar trabajos específicos debido a una lesión que aún requiere tiempo de consolidación.

Su ausencia en los amistosos es lógica, y en el cuerpo técnico confían en que llegue a tiempo para el Mundial. Además, Hernán Claus arribó a Estados Unidos y ya se encuentra en el Hotel The Origin, donde se concentra la Selección. Las primeras sensaciones del entrenamiento bautismo en la nueva casa fueron muy positivas, según fuentes cercanas al equipo. El calor comienza a hacerse sentir, pero la Scaloneta ya puso primera y las señales son alentadoras.

El equipo argentino busca su tercer título mundial, y la preparación en Kansas promete ser intensa pero esperanzadora





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