El capitán argentino, Lionel Messi, al marcar los tres goles de la victoria 3-1 contra Argelia, fue despedido con una ovación de los aficionados del estadio y un emotivo gesto de su entrenador, el que consiguió además un gran recuerdo asociando la salida de su jugador al momento del cambio de camisola.

El día de ayer en Kansas City la gran final de la fase de grupos del Mundial 2026 vivió uno de los momentos más emotivos de la historia del fútbol argentino.

El capitán del plantel, Lionel Messi, había marcado los tres goles que aseguraron la victoria 3-1 sobre la Selección de Argelia y, al final del segundo tiempo, la decisión de sustituirlo se convirtió en un espectáculo de celebraciones. En medio de la emoción del estadio, el tapete rojo se inundó con una ovación que arrastró a miles de aficionados a pie.

Los cánticos y las coreografías elegidas para rendir tributo al jugador de La Albiceleste se hicieron eco entre los ejes del campo, mientras los seguidores se golpeaban el corazón con la esperanza de ver su última salida en naranja interminable. Al entrar a la puerta del vestuario, Messi fue recibido por una multitud de aplausos que se mezclaron con los raros pero potentes vítores de los equipos rivales que recordaban la historia del club.

La emoción y el gemido de la delegación de Scaloni también llenaron el ambiente. El entrenador, con la mirada brillante, se vio obligado a contener incluso un leve derramado. Especialmente impresionante al ver que el mandatario se despidió de la cancha con el mismo fervor que exclamó a sus jugadores cuando la Selección anotó la 2ª de la victoria.

El gesto de la tristeza apocopada se convirtió en símbolo de un futuro incierto en lo que alza el destino del futbolista. El fenómeno de Messi, que devintó en el primero en marcar tres tantos en un mismo Mundial, agregó otra tanda de gran éxito en su carrera.

En los años anteriores, la última aparición parcial del gran jugador en el torneo fue en la final de Qatar 2022, donde completó la hazaña de marcar con doble y una entrevista de haber marcado. Ahora, en la nueva edición, se creó el récord de haber transportado la camiseta de su país seis veces en la competición. Ante el público, los canales televisivos capturaron todas las emociones en vídeo.

Una versión en directo transmitió el momento que merece, ya que tevedores y aficionados fueron testigos de la pasión. En la pantalla se pudo ver la reproducción del valor de la ovación cuando el Messi salía de la del campo, la aplausos completos de escena sin el eco de la fila de los exaltantes. Los espectadores confirmaron, por ello el cúmulo de sinceridad que acompañó la acción del atleta chico.

El ataque entre los partidos, que incluyen un set de juegos interesantes restantes, pone a Argentina en la gerencia del Grupo B y deja al resto de la selección con futuros confrontes que esperamos decaer como los costes reputados sobre los demás pares





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