Messi's Net Worth Surpasses $1 Billion, Becoming a Multimillionaire

Lionel Messi, the Argentine footballer, has accumulated more than $700 million in salary and bonuses since 2007, making him a billionaire. The Bloomberg Billionaires Index states that his net worth has surpassed $1 billion, thanks to investments, sponsorships, and real estate deals.

Messi acumuló más de US$ 700 millones entre salarios y bonificaciones desde 2007.

"Teniendo en cuenta impuestos, el rendimiento de los mercados y los ingresos procedentes de inversiones y patrocinios, su patrimonio neto ha superado los 1.000 millones de dólares", señala el índice de multimillonarios de Bloomberg. En ese ranking aparece un solo argentino: el fundador de Mercado Libre, cuya fortuna es aproximadamente ocho veces superior a la de Messi y lo ubica alrededor del puesto 450.

La expansión empresarial del rosarino se aceleró en los últimos años bajo la supervisión de su padre, y los acuerdos vinculados a derechos televisivos, las inversiones inmobiliarias y hasta su participación en una cadena gastronómica argentina forman parte de las fuentes que explican su fortuna de diez cifras. Según el informe, Messi podría haber alcanzado antes la barrera de los US$ 1.000 millones si hubiera aceptado la oferta de Arabia Saudita tras el Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con Bloomberg, "Históricamente, los deportistas que han acumulado fortunas superiores a 1.000 millones lo han hecho en gran medida gracias a sus inversiones". Allí se menciona, por ejemplo, el caso de Michael Jordan, cuya participación accionaria en la firma suiza On terminó siendo mucho más rentable que los premios obtenidos como tenista. Aunque fue uno de los jugadores mejor pagos de la NBA en su época, ganó menos de US$ 100 millones en salarios.

La mayor parte de su riqueza provino luego de sus acuerdos comerciales y de su participación en los Charlotte Hornets. El crecimiento económico del fútbol moderno facilita que las grandes figuras se conviertan en multimillonarias. En el caso de Messi, el contrato con Inter Miami incluyó mecanismos innovadores, como una opción para adquirir acciones del club, cuyo valor creció más del 20 por ciento en el último año, según la consultora.

La llegada de Messi a la MLS también abrió nuevas vías de ingresos. Según Bloomberg, el acuerdo entre Inter Miami y la liga estadounidense contempló un esquema para que el futbolista recibiera un porcentaje de las nuevas suscripciones al servicio, propietario de Inter Miami, aseguró que las suscripciones al servicio se duplicaron tras el desembarco del argentino.

Además, estimó que los ingresos anuales que Messi percibe del club rondan entre los US$ 70 y 80 millones, incluyendo participaciones societarias y otros mecanismos de compensación. A eso hay que sumarles sus negocios en España. Bajo la tutela del banquero Alfonso Nebot Armisen, la firma privada que administra las inversiones familiares expandió sus negocios de manera sostenida. En diciembre de 2024 comenzó a cotizar en bolsa un REIT inmobiliario valuado en US$ 232 millones.

La sociedad, denominada Edificio Rostower Socimi, posee siete hoteles y otros activos vinculados al sector inmobiliario. Además, comenzó a construir una estructura vinculada a clubes de fútbol pensando en el futuro posterior a su retiro. En los últimos meses adquirió el equipo de la quinta categoría española. También participa del Deportivo LSM junto a Luis Suárez y la familia Messi administra Leones, institución que compite en el ámbito semiprofesional argentino.

"El fútbol tiene fecha de caducidad y los negocios son algo que me gusta y sobre lo que estoy aprendiendo", dijo Messi meses atrás en un foro empresarial realizado en Miami





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