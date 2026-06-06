Messi recibe emotivo mensaje póstumo de Indio Solari en video de la Selección argentina

La Albiceleste hace público un video con la voz inédita del Indio Solari, quien había grabado una nota de agradecimiento y buenos deseos para Lionel Messi antes de su fallecimiento, creando un emotivo puente entre el fútbol y el rock argentino.

En los últimos días la selección argentina de fútbol sorprendió a los seguidores del fútbol y del rock con un emotivo video que conjuga dos pasiones nacionales: la pelota y la música.

En el material, difundido a través de las redes oficiales de la Albiceleste, se muestra una pieza audiovisual en la que aparecen imágenes de los entrenamientos y de los partidos de la Copa del Mundo 2026, acompañadas de la voz del icónico músico argentino Indio Solari, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Aunque el cantante había grabado una nota de voz hace aproximadamente un mes, en la que enviaba sus mejores deseos a Lionel Messi y agradecía al capitán del equipo las alegrías que le había brindado a todo el país, por distintas razones el mensaje no llegó a los oídos del futbolista en su momento.

Fue justamente la trágica muerte del histórico líder de Los Redondos, anunciada a principios de este mes, la que impulsó a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino a recuperar la grabación y a compartirla con el público, como una forma de rendir homenaje al ídolo del rock que también se había convertido en una figura querida dentro del entorno futbolístico. En el video, los últimos segundos están dominados por la voz profunda y característicamente desgarradora de Solari, quien dice: "Messi, hermano, gracias por las alegrías que nos diste, por esos momentos en que la camiseta nuestra se volvió un símbolo de unión y esperanza.

Te deseo la mayor de las suertes en el Mundial, y que sigas inspirando a la gente como lo haces en la cancha". La grabación, que se había mantenido en reserva por respeto a la familia del fallecido y por la sensibilidad del contenido, ahora se ha convertido en un puente entre dos mundos que a menudo se cruzan en la cultura popular argentina.

Messi, que actualmente milita en el Inter Miami, apenas reaccionó al momento, limitándose a compartir una historia en Instagram en la que publicó una foto del icónico cantante junto a una breve frase: "Un gran hombre, un gran artista, un gran amigo. Siempre en mi corazón".

Esa publicación, lacrada con el distintivo estilo de la cuenta oficial del futbolista, es una de las escasas manifestaciones públicas que ha hecho el delantero en redes sociales respecto a la escena del rock nacional. La repercusión del video ha sido inmensa.

Los aficionados de la Albiceleste han inundado las plataformas digitales con mensajes de apoyo tanto al equipo como a la memoria de Solari, mientras que los seguidores del rock han expresado su admiración por la forma en que la Selección ha honrado a su ídolo a través de un gesto tan humano y personal. Los medios de comunicación han destacado la capacidad del deporte de servir como canal de unión y de resonancia cultural, subrayando cómo una simple nota de voz puede trasladarse de un escenario de concierto a la inmensidad de un estadio lleno.

En el contexto de la Copa del Mundo, la historia refuerza la idea de que los símbolos nacionales pueden trascender sus ámbitos habituales para crear lazos inesperados, recordando a todos que, más allá de los goles y los acordes, la pasión compartida es el verdadero motor que impulsa a una nación hacia la victoria





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