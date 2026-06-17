En el primer minuto de su encuentro contra Argelia, Lionel Messi estuvo cerca de marcar el primer gol de la Copa del Mundo 2026, pero un fuera de juego anularía el intento y dejó a la selección argentina con una anécdota temprana de la partida. El análisis se centra en el golpe para la Defensa del título argentino y la aplicación del arbitraje controversial.

Argentina comenzó su partido en el mundial 2026 con un ataque inmediato contra Argelia, vulnerando la defensa rival en los primeros minutos. En el minuto cuatro del primer período, Lionel Messi recibió un pase magistral en el centro del campo que le permitió avanzar sin presión.

Cuando el delantero argentino presionó al portero, la roja se abrió la red. La Albiceleste celebró con entusiasmo, pero la euforia duró apenas un instante. La jugada generó indignación en el estadio y en las redes, pues el árbitro, tras revisar la infracción con la cámara de ayuda, determinó un fuera de juego retroactivo.

El punto fue anulado, y la propuesta de Argentina quedó como un aprendizaje temprano: la velocidad de obra del cuerpo de juego exigió que la selección estudiara el posicionamiento correcto en sus primeras interacciones con la portería argelina. Para Messi, esta fue la primera ocasión de intentar marcar en su carrera mundialista y, al ser retirado casi en el instante, resultó en una forzosa reflexión sobre la disciplina táctica de su lazo defensivo.

El objetivo de la Albiceleste es defender el título ganado en Qatar 2022, pero el partido inmediato contra Argelia no le ofrece margen de error. La selección ha de ajustar su laboratorio de efectos tapados y su presión defensiva para no quedar atrapado en jugadas de corto plazo.

Sin embargo, la parte positiva es que el encuentro mostró la capacidad de Argentina para generar amenazas temprano, y el espíritu de la respaldo de la tribuna indica que la pasión por el fútbol sigue viva. Con el marketing de la competición media global y la presencia de nuevas tecnologías de arbitraje, es probable que la técnica de Out‑of‑Play se convierta en un elemento fundamental de los próximos encuentros de la Roja.

A medida que el torneo avanza, la gente observa si la audiencia latina puede sentir la conexión con la Argentina mundial, y Messi seguirá siendo el eje central para fomentar la energía y la esperanza que la comunidad ofrece al futuro remoto marcando pelotas bajo presión global.





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