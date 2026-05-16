Messi paradigma de éxito fuera del césped: 'Leo' podría ser una calle en Staten Island

La iniciativa para nombrar una calle en Staten Island como homenaje al futbolista argentino Lionel Messi ha encontrado fuerte apoyo de la comunidad latina y ha ganado la aprobación de los vecinos y las autoridades locales. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de inauguración oficial del nuevo nombre, parece que el cambio se efectuará en las próximas semanas y ha nedēļido una respuesta positiva de los medios y los espectadores de fútbol.

La propuesta de nombrar "Leo" a una calle en Staten Island como homenaje al futbolista argentino Lionel Messi recibió fuerte apoyo de la comunidad latina de la zona y rápidamente se convirtió en una campaña popular entre los vecinos y las autoridades locales.

Un vídeo compartido en las redes sociales mostró a una de las impulsoras del proyecto detallando cómo surgió la idea y destacando la respuesta muy positiva durante el proceso de aprobación. Además, se explicó que la intención es convertir esta calle en un punto simbólico para los fanáticos del fútbol y en particular para los argentinos que viven en Estados Unidos.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta para la inauguración oficial del nuevo nombre, todo apunta a que el cambio se realizará en las próximas semanas. La noticia ha generado repercusión en las redes entre seguidores de Messi y medios internacionales, ya que es un reconocimiento poco habitual para un futbolista en Estados Unidos.

Todavía no se ha informado si Messi saldrá a dar su nombre a esta calle, aunque es probable que asista durante el día de inauguración. Desde su llegada a la MLS, Messi ha revolucionado el fútbol norteamericano no solo elevando la popularidad de la Liga de la Major, sino multiplicando la atención mediática, la venta de boletos y el interés global por el campeonato.

Si y cuando este proyecto se concretiza oficialmente en los próximos días, Messi sumará otro reconocimiento histórico a una carrera que no deja de romper barreras, incluso lejos del césped





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Messi Nombre De Calle Estadounidenses Argentina Comercialización Del Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Showtime de Messi: hat trick y asistencia a menos de un mes del MundialEl 10 anotó tres goles en el triunfo 5-3 del Inter Miami ante Cincinatti. Además, asistió a Silvetti en el 3-3. De Paul también jugó los 90 minutos.

Read more »

Inter Miami se impone en Copa MLS con Messi tórridoEl encuentro vibrante entre Inter Miami y Cincinnati en la Copa MLS terminó con victoria del equipo de Florida por 5-3, con un hat-trick de Messi y una gran actuación del argentino en la dirección de atención al partido.

Read more »

Lionel Messi suma 'dos goles y medio' en Inter Miami vs CincinnatiLionel Messi, en su visita a Cincinnati, marcó 'dos goles y medio' en un partido frenético de la MLS. El astro argentino se impuso por 5 a 3 al rival y ayudó a Inter Miami a sumar su séptima victoria fuera de casa en la temporada.

Read more »

Lionel Messi's Controversial Hat Trick and Influence on Inter MiamiLionel Messi's hat trick in Inter Miami's 5-3 victory over FC Cincinnati was later modified by the MLS due to a controversial goal. Despite the change, Messi's performance and influence on the team were undeniable.

Read more »