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Messi paradigma de éxito fuera del césped: 'Leo' podría ser una calle en Staten Island

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Messi paradigma de éxito fuera del césped: 'Leo' podría ser una calle en Staten Island
MessiNombre De CalleEstadounidenses
📆5/16/2026 1:09 AM
📰DiarioOle
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La iniciativa para nombrar una calle en Staten Island como homenaje al futbolista argentino Lionel Messi ha encontrado fuerte apoyo de la comunidad latina y ha ganado la aprobación de los vecinos y las autoridades locales. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de inauguración oficial del nuevo nombre, parece que el cambio se efectuará en las próximas semanas y ha nedēļido una respuesta positiva de los medios y los espectadores de fútbol.

La propuesta de nombrar "Leo" a una calle en Staten Island como homenaje al futbolista argentino Lionel Messi recibió fuerte apoyo de la comunidad latina de la zona y rápidamente se convirtió en una campaña popular entre los vecinos y las autoridades locales.

Un vídeo compartido en las redes sociales mostró a una de las impulsoras del proyecto detallando cómo surgió la idea y destacando la respuesta muy positiva durante el proceso de aprobación. Además, se explicó que la intención es convertir esta calle en un punto simbólico para los fanáticos del fútbol y en particular para los argentinos que viven en Estados Unidos.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta para la inauguración oficial del nuevo nombre, todo apunta a que el cambio se realizará en las próximas semanas. La noticia ha generado repercusión en las redes entre seguidores de Messi y medios internacionales, ya que es un reconocimiento poco habitual para un futbolista en Estados Unidos.

Todavía no se ha informado si Messi saldrá a dar su nombre a esta calle, aunque es probable que asista durante el día de inauguración. Desde su llegada a la MLS, Messi ha revolucionado el fútbol norteamericano no solo elevando la popularidad de la Liga de la Major, sino multiplicando la atención mediática, la venta de boletos y el interés global por el campeonato.

Si y cuando este proyecto se concretiza oficialmente en los próximos días, Messi sumará otro reconocimiento histórico a una carrera que no deja de romper barreras, incluso lejos del césped

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