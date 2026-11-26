Lionel Messi confirmará su retirada en dos partidos benéficos en la Bombonera y el Monumental con el Inter Miami de Leo Messi, en eventos organizados por la agencia de su equipo.

Lionel Messi cerrará su carrera en la Selección Argentina con una gira de despedida que lo llevará a jugar en dos de los estadios más icónicos del país. El 10 oficializará su adiós en partidos amistosos organizados junto al Inter Miami de Leo Messi, enfrentando primero a Boca Juniors en la Bombonera y posteriormente a River Plate en el Monumental.

Estos encuentros permitirán que miles de aficionados presencien al mejor jugador del mundo en su última actuación, consolidando una noche histórica que une al fútbol argentino con la creciente influencia del club estadounidense. La organización de estos eventos recae en manos de la agencia propietaria del Inter Miami, asegurando una logística especializada para estas despedidas.

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Detalles de los partidos de adiós

El primer evento tendrá lugar en la cancha de Boca Juniors, donde se ha planeado un encuentro lleno de figuras históricas y actuales. Este partido servirá como el telón de boca para la despedida oficial, aprovechando la carga emocional que significa recibir a Messi en la Bombonera. Se especula con la posible participación de estrellas internacionales, incluyendo a Cristiano Ronaldo, para añadir un plus de glamour al evento.

La segunda cita se realizará en el Monumental, estadio donde Messi se despidió invicto durante su etapa con la Selección Argentina. En ese contexto, disputó veintinueve partidos con un balance de veintitrés triunfos y seis empates, consolidando su leyenda en ese recinto. Este segundo partido contra River Plate tendrá un ambiente festivo, marcando el fin de una era y el inicio de la preparación oficial para el fútbol en Argentina y Estados Unidos.

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Conexión con el homenaje a Tevez

Estos eventos no ocurren en el vacío, sino que siguen los pasos de un homenaje previo dedicado a Carlos Tevez en el mismo estadio de Boca Juniors. La prensa oficial de ese encuentro destacó el deseo del pueblo argentino de ser parte de una noche inolvidable, invitando a Messi a recibir al Apache en su último baile. La conexión emocional entre ambas figuras y el estadio es fundamental para el éxito de estos eventos.

Existe una distancia exacta de setenta y cinco días entre el homenaje a Tevez y estos próximos encuentros de despedida de Messi. Esta proximidad en el calendario refuerza la narrativa de un cierre de capítulos para los grandes ídolos del fútbol argentino en sus estadios tradicionales, permitiendo que los aficionados vivan ambas experiencias en un período corto de tiempo.

Organización y negociaciones comerciales

La estructura detrás de estos partidos está respaldada por COC Global Enterprise, un fondo de inversión privada especializado en identificar y fomentar empresas de alto potencial en los mercados de Estados Unidos y América Latina. Esta entidad describe su rol como organizadora de los encuentros del Inter Miami fuera de su país, gestionando la logística y los aspectos comerciales de estos amistosos internacionales.

El dueño de esta agencia es el empresario argentino Leonardo Scatturice, quien también posee acciones en otras empresas destacadas como la aerolínea Flybondi y la aseguradora OCA. Su participación asegura que la organización cuente con recursos y experiencia en el manejo de eventos de alto perfil, integrando la marca del Inter Miami con la tradición del fútbol argentino.

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Impacto en el fútbol argentino

La decisión de llevar a Messi a la Bombonera y al Monumental tiene un impacto directo en la economía local y en la experiencia del aficionado. Al permitir que miles de personas vean a Messi en vivo, se genera un impulso significativo para los clubes locales y la industria del entretenimiento deportivo en Argentina.

Estos eventos se enmarcan en una estrategia más amplia que busca conectar el legado histórico del fútbol argentino con el crecimiento global del Inter Miami. Al jugar en estadios emblemáticos y en fechas cercanas a eventos festivos, como la Navidad y el inicio del año nuevo, se maximiza la asistencia y el interés mediático, asegurando que la despedida de Messi sea un éxito rotundo en ambos lados del Atlántico.