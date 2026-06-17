Messi iguala a Klose y rompe múltiples récords con un hat-trick en su debut mundialista

El argentino Lionel Messi inauguró su participación en el Mundial 2026 con una actuación histórica, marcando tres goles que lo igualan como máximo artillero del torneo y le permiten acumular una serie de marcas que consolidan su estatus de leyenda.

Lionel Messi debutó con un hat-trick en el Mundial 2026 , igualando a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo y pulverizando una impresionante cantidad de récords que afianzan su legado como una de las leyendas más grandes del fútbol mundial.

El capitán argentino, en su primer partido del certamen disputado en Kansas City, no solo lideró la contundente victoria albiceleste, sino que además acumuló marcas que amplían su ya legendario palmarés. Con sus tres goles, Messi alcanzó los 16 tantos en Mundiales, empatando con el alemán Klose, y se convirtió en el tercer futbolista con más partidos jugados en la historia de los campeonatos mundiales, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Bader Al-Mutawa.

Además, su participación en este encuentro le permitió erigirse como el goleador más veterano en la historia de los Mundiales, superando la marca que ostentaba Roger Milla desde la edición de 1994. Su tercer gol de la noche lo transformó en el jugador con más goles desde fuera del área en la historia del torneo, alcanzando seis tantos y dejando atrás los cinco del brasileño Rivelino.

Asimismo, amplió otra estadística histórica: ya es el futbolista que ha marcado goles frente a 11 rivales distintos en las Copas del Mundo. El triplete ante Argelia también lo consagró como el jugador que más goles ha convertido a equipos africanos en la historia de los Mundiales, con ocho conquistas, superando el registro de Oleg Salenko.

Otro récord que se sumó fue el de mayor período de tiempo entre el primer y el último gol de un jugador en la historia del torneo, abarcando cinco Mundiales diferentes. El impacto de su actuación fue tal que, tras anotar un golazo, Messi fue captado emocionado, y hasta recibió un tremendo elogio de Ronaldo Nazario, quien lo calificó como el mejor de todos los tiempos





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Messi Mundial 2026 Récords Hat-Trick Klose Goleador Histórico Fútbol Argentina Albiceleste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La inesperada reacción de Marcelo Gallardo al golazo de Lionel Messi en el Mundial 2026El exentrenador de River protagonizó uno de los momentos más comentados de la transmisión durante el debut de la Selección Argentina frente a Argelia.

Read more »

Video: las lágrimas de Lionel Messi después de su primer gol en el Mundial 2026Con un hat-trick espectacular, el rosarino volvió a agrandar su leyendo en la selección nacional; consciente de que es su último Mundial, se permitió emocionarse en pleno festejo

Read more »

“Hay que disfrutarlo”: Lionel Scaloni, rendido a los pies de Lionel MessiEl entrenador de la Selección Argentina analizó la victoria en el debut del Mundial 2026 y se deshizo en elogios para con el capitán y goleador.

Read more »

Histórico: Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los MundialesMessi llegó a los 16 goles en Copas del Mundo tras marcar tres veces ante Argelia e igualó el récord histórico de Miroslav Klose.

Read more »