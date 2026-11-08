Lionel Messi lidera a Inter Miami con 26 goles, asegurando la Bota de Oro por segundo año consecutivo y consolidando su estatus histórico en la liga estadounidense.

Lionel Messi ha confirmado nuevamente su supremacía en el fútbol estadounidense al conquistar la Bota de Oro de la Major League Soccer ( MLS) por segundo año consecutivo. El capitán del Inter Miami registró un total de 26 tantos durante la fase regular de la temporada 2026, un logro que no solo consolida su estatus como el máximo goleador del torneo, sino que también rompe una barrera histórica sin precedentes en la competencia.

La distinción otorgada a Messi representa un hito irrepetible hasta la fecha, al convertirlo en el primer futbolista en la historia de la liga estadounidense en ganar el premio al máximo artillero de la fase regular en dos temporadas consecutivas, abarcando los años 2025 y 2026. Esta producción ofensiva de 26 goles fue complementada por 14 asistencias, demostrando una versatilidad y un nivel físico sorprendentes para un jugador de 39 años que sigue siendo intratable y letal en el campo de juego.

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Impacto Global en la Competición y Estadísticas

La presencia de Lionel Messi ha transformado radicalmente la dimensión internacional de la Major League Soccer, elevando el interés mediático y la rivalidad deportiva en todo el continente. Su llegada al Inter Miami no solo ha mejorado el rendimiento deportivo del conjunto, sino que también ha generado un impacto económico y social directo en las tribunas, atrayendo a multitudes sin precedentes a los estadios rivales.

Durante la temporada 2026, las visitas del Inter Miami a los estadios de equipos como Colorado Rapids, Los Angeles Football Club (LAFC) y DC United establecieron nuevos récords de asistencia en esas sedes específicas. Estos números reflejan cómo el fenómeno Messi ha reescrito las reglas del engagement deportivo, convirtiendo cada partido de los Miami Heat del fútbol en un evento masivo que trasciende las fronteras locales.

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Elegibilidad para el Premio al Mejor Jugador

Más allá de su capacidad goleadora, Messi aparece como uno de los principales candidatos para repetir su éxito en la votación del Premio Landon Donovan, que reconoce al jugador más valioso de la temporada. La elección del mejor jugador de la temporada se encuentra en un momento crítico, ya que el argentino va por una marca inédita en la historia de la liga al tener la posibilidad de convertirse en el primer jugador en conquistar tres premios MVP consecutivos de la MLS.

El proceso de votación para este prestigioso galardón ya ha concluido, y participaron activamente futbolistas activos de la liga, medios de comunicación acreditados y representantes de los clubes, incluyendo entrenadores, dirigentes y ejecutivos. La distribución de estos votos determinará si Messi logra un tercer título consecutivo de MVP, un hazaña que solidificaría su legado como el jugador más influyente de la era moderna de la Major League Soccer.

Legado Histórico y Expectativas Futuras

El recorrido de Messi en la liga estadounidense está marcado por títulos consecutivos y récords individuales que parecen no tener límites. En 2024, su desempeño condujo al Inter Miami a conquistar el Supporters' Shield, un reconocimiento a la mejor campaña en la fase regular, y a levantar la MLS Cup, coronándose campeones de la liga. En 2026, volvió a liderar al conjunto de Florida hacia los playoffs, manteniendo la ilusión de conseguir el bicampeonato con una consistencia extraordinaria.

Esta racha de éxito personal y colectivo ha llevado a Messi a acumular 42 reconocimientos como máximo goleador en distintos torneos, temporadas o años calendario a lo largo de su carrera. El impacto de su figura ha sido tal que figuras del fútbol mundial, como el exjugador argentino Kily González, han resumido el sentimiento de los hinchas con la frase: "Los hemos disfrutado muchísimo", refiriéndose a la era dorada que Messi y Cristiano Ronaldo han compartido en la historia del deporte.