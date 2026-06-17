Lionel Messi, a los casi 39 años, destacó su identificación con Rafael Nadal tras anotar tres goles a Argelia, y expressions su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. Simultáneamente, el técnico de Irán reclamó a la FIFA por injusticias percibidas y Corea del Sur enfrenta una crisis tras críticas a su capitán Son Heung-min.

Lionel Messi , capitán de la selección argentina, ofreció declaraciones tras su destacada actuación, en la que anotó un triplete contra Argelia . Con cerca de 39 años, el astro argentino mostró un apetito competitivo intacto y se emocionó durante el partido.

Al recibir el premio al mejor jugador del encuentro, habló con los periodistas y, sin ser preguntado, destacó su identificación con el tenista Rafael Nadal. Messi expresó: "Estoy viendo la serie de Rafa Nadal, me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido".

Con estas palabras, Messi evidenció su deseo de mantenerse activo en el fútbol de alto nivel mientras su cuerpo se lo permita, incluso después de haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar 2022. La referencia a la serie documental de Nadal, que recorre su carrera desde la infancia hasta su último año en el circuito ATP en 2024, sirvió para que Messi reflexionara sobre la perseverancia y la pasión que definen a los grandes deportistas.

El documental, según su sinopsis, revela el lado más humano de la carrera de Nadal, incluyendo el papel de su familia y equipo, y construye un retrato único de su legado dentro y fuera del tenis. Además, el partido entre Argentina y Argelia estuvo marcado por la emotividad de Messi, quien mostró lágrimas tras marcar el primer gol de la selección en un contexto que, aunque no especificado, guarda similitud con momentos históricos del combinado nacional.

En otro orden de noticias, el encuentro también incluyó un hecho extradeportivo: el técnico de Irán presentó una queja formal ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reclamando que su equipo se siente "oprimido" por las "injusticias" en la preparación. Mientras tanto, la selección de Corea del Sur atraviesa una crisis interna: los jugadores se negaron a hablar con la prensa tras la difusión de un video viralizado en el que se criticaba al capitán Heung-min Son.

Este incidente evidencia tensiones dentro del vestuario surcoreano, sumiendo al equipo en un momento de incertidumbre de cara a futuros compromisos internacionales





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