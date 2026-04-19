Messi desata la locura en Denver: doblete y victoria agónica para Inter Miami

Lionel Messi anotó dos goles, incluyendo el de la victoria en los minutos finales, para rescatar al Inter Miami de una situación complicada y asegurar un triunfo por 3-2 sobre Colorado Rapids. El partido registró una asistencia récord, con aficionados de ambos equipos ovacionando al astro argentino.

Lionel Messi volvió a ser el héroe indiscutible en otra noche memorable para su carrera. El astro argentino orquestó la remontada del Inter Miami , anotando dos goles cruciales en la agónica victoria por 3-2 sobre Colorado Rapids en Denver, en la octava jornada de la fase regular de la Major League Soccer .

Sin embargo, la genialidad de la Pulga brilló con luz propia en el tercer tanto, un golazo a pocos minutos del final que selló el triunfo cuando el equipo, ahora bajo la dirección de Guillermo Hoyos en reemplazo de Javier Mascherano, atravesaba un momento de dificultad y había perdido la contundencia exhibida en la primera mitad, donde había logrado una ventaja de 2-0. Como era de esperarse, Messi fue designado como el jugador más destacado del encuentro frente a los Rapids.

La victoria catapultó al Inter Miami a la segunda posición de la Conferencia Este, acumulando quince puntos, a tan solo una unidad del líder Nashville Soccer Club, quien disputará su partido correspondiente esa misma noche como visitante ante Atlanta United.

La asistencia al Empower Field at Mile High fue espectacular, superando las 75.800 personas que rindieron un sentido homenaje al campeón del mundo en Qatar 2022. Incluso la afición local de Colorado, a pesar de la frustración por el resultado adverso, aplaudió efusivamente la actuación del número diez. El segundo gol de Messi significó su séptimo tanto en el torneo, consolidando su impacto en la liga. A pesar de la naturaleza competitiva del juego, el público presente demostró su admiración por el genio argentino, coreando su nombre. El registro oficial de espectadores se situó en 75.824 almas, marcando un hito en la historia de la MLS.

Este encuentro entre Inter Miami y Colorado Rapids se erigió como el segundo partido con mayor asistencia en la historia de la Major League Soccer, solo superado por el duelo entre LA Galaxy y Los Angeles Football Club celebrado el 4 de julio de 2023 en el Rose Bowl, que congregó a 82.110 aficionados. Cada aparición de Messi con el Inter Miami fuera del estado de Florida se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas dentro de la MLS. Además del récord establecido en Denver, el equipo ha generado situaciones similares en otros estadios: 75.673 personas presenciaron el partido contra Los Angeles Football Club en el Memorial Coliseum, 72.026 espectadores siguieron el encuentro ante D.C. United en el estadio de los Baltimore Ravens, y 45.845 aficionados llenaron el Yankee Stadium para ver a Messi frente al New York City FC.

Tras el gol decisivo de Messi, el Inter Miami intentó gestionar el ritmo del partido, alejando el peligro de su portería, pero la fragilidad defensiva del equipo continuó siendo evidente. Para agravar la situación, Inter Miami se vio reducido a diez jugadores por la expulsión de Yannick Bright, lo que aumentó la tensión en el campo.

Solo un talento de la magnitud de Messi es capaz de emerger en momentos de apuro con tanta magia y efectividad. El Inter Miami se encontraba en una situación crítica, dominado por Colorado y con escasa posesión del balón. Sin embargo, el capitán de la selección argentina recibió un pase preciso de De Paul desde la banda derecha, desequilibró hacia el centro y ejecutó un remate cruzado espectacular que se coló en la red para poner el 3-2 definitivo, desatando la euforia en el estadio, con aplausos incluso de los seguidores de Colorado ante la obra de arte del zurdo. Anteriormente, Messi tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja con un tiro libre, pero su disparo se marchó desviado, concediendo un respiro a los Rapids.

El Inter Miami se veía superado y asediado por Colorado, cuyos delanteros Minoungou y Yapi, autor del gol del empate, se mostraban como auténticas flechas en ataque. El técnico Hoyos visiblemente preocupado, mientras que De Paul luchaba en el mediocampo sin poder recuperar la posesión. La defensa del Inter Miami era un auténtico coladero, y Colorado supo aprovecharlo: tras un despeje largo, Darren Yapi, quien había ingresado hacía apenas dos minutos, corrió sin oposición, encaró al portero del conjunto rosa y anotó el gol del empate. El Inter Miami no lograba contener la presión del Colorado Rapids.

A pesar de sus intentos por controlar el balón y calmar el ímpetu del equipo local, volvieron a mostrar ingenuidad en la última línea. El referente ofensivo de los Rapids, el brasileño Rafael Navarro Leal, accedió con facilidad al área rival y marcó el gol del descuento. De Paul, al intentar salir con el balón dominado desde la media luna del área grande, se confió, fue presionado y simuló una falta, pero el árbitro no sancionó la acción, y Aaronson remató de forma muy débil.

Al iniciarse la segunda mitad, Colorado Rapids, que se encontraba con una desventaja de 2-0, se veía obligado a reaccionar rápidamente para buscar el empate. El Inter Miami, con mayor comodidad en el juego, optaba por jugar al contraataque. Messi y De Paul permanecían en el terreno de juego. La primera mitad concluyó con el Inter Miami aventajando 2-0, mostrando mayor efectividad que brillantez.

Antes del final del primer tiempo, el jugador cordobés Germán Berterame, de cabeza y tras una jugada iniciada por Messi desde la banda derecha, anotó el 2-0 a favor del Inter Miami. El nigeriano Hamzat Ojediran, de Colorado, recuperó el balón en el sector derecho del ataque, avanzó hacia el arco del Inter Miami y remató desviado. En ese momento, la ventaja de 1-0 a favor del conjunto rosa se antojaba injusta, ya que la defensa y el portero del Inter Miami mostraban serias dudas. El guardameta del equipo capitaneado por Messi salió del área grande para despejar un balón, que le quedó a Frederick, y este remató por encima del travesaño.

El Inter Miami no conseguía hacerse con el control del juego





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