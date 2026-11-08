Messi conquista su segundo Botín de Oro consecutivo en la MLS con récord histórico

Lionel Messi gana su segundo premio de máxima goleador en la MLS con 26 goles. Se convierte en el primer jugador en lograr esta hazaña en la historia de la competencia desde 1996.

El legendario futbolista Lionel Messi ha consolidado aún más su estatus icónico al ganar el premio de máxima goleador de la Major League Soccer ( MLS) por segundo año consecutivo. Con un total de 26 goles registrados durante la temporada regular, el argentino de 39 años se convierte en el primer jugador en la historia de la liga, que lleva 31 años de existencia desde su fundación en 1996, en repetir este título en campañas seguidas.

Récord histórico en la MLS con 26 goles

El anuncio oficial de la MLS confirmó que Lionel Messi lideró la tabla de goleadores con un impresionante desempeño ofensivo. Terminó por delante de sus inmediatos perseguidores, incluyendo al delantero croata Petar Musa del FC Dallas, quien acumula 22 goles, y a Sam Surridge del Nashville SC con 21 anotaciones. Esta victoria representa su cuarta vez que encabeza las estadísticas en Estados Unidos y lo ubica como el sexto jugador en ganar este premio en más de una ocasión.

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Estadísticas ofensivas dominantes en la temporada

La eficiencia de Messi fue absoluta durante los 31 partidos de la fase regular. Promedió 0.84 goles por encuentro, liderando la liga en esta categoría, y participó en 43 goles para su equipo, Inter Miami, lo que también lo colocó en el primer lugar de las asistencias y goles combinados. Además, logró marcar dos o más goles en seis ocasiones diferentes a lo largo del torneo.

Partido contra Charlotte FC y contexto reciente

En el terreno de juego durante el sábado, Inter Miami igualó 3-3 contra Charlotte FC en un encuentro disputado. Aunque el equipo consiguió un empate crucial, el crack argentino no logró anotar en esta fecha específica. Pese a ello, su racha histórica continúa, ya que sus 55 goles en las últimas dos temporadas representan la segunda mayor cifra en la historia de la liga, superada únicamente por los 58 goles de Josef Martínez en 2018 y 2019.

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Comparativa histórica con anteriores máximos goleadores

Dentro del contexto histórico de la MLS, desde el partido inaugural de 1996 entre San Jose Clash y DC United, solo cinco futbolistas habían ganado el premio de Botín de Oro en dos ocasiones diferentes, pero nunca en años consecutivos. Nombres como Predrag Radosavljević, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips lograron el título en campañas separadas, lo que hace de la consecución actual de Messi un hecho sin precedentes absolutos.

Proyección hacia el premio al Jugador Más Valioso

El desempeño destacado de Messi lo posiciona como el principal candidato para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP). Ya había ganado esta distinción en las dos campañas completas disputadas con Inter Miami. Con tres títulos MVP posibles, estaría a punto de igualar o superar récords históricos, ya que ningún jugador ha ganado tres premios en los 31 años de competencia, consolidando su legado en el fútbol estadounidense.