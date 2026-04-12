Messi Brilla Ante el New York Red Bull: Preparación Intensa para el Mundial 2026

Lionel Messi muestra un estado de forma excepcional en su partido contra el New York Red Bull, a solo dos meses del Mundial 2026. A pesar de la irregularidad del Inter de Miami, el astro argentino lidera al equipo y se prepara para su sexta Copa del Mundo, con amistosos programados con la Selección Argentina.

Cada partido que pasa representa un paso menos hacia la gran ilusión, la última de todas: el Mundial 2026 . Restan solo sesenta días para que la Copa del Mundo 2026 abra sus puertas al universo futbolístico. Aunque aún no ha confirmado su participación en su sexta cita mundialista, resulta difícil imaginar que Lionel Messi no figure entre los convocados de Scaloni.

Ante el New York Red Bull, el astro argentino continúa demostrando un estado de forma excepcional, quizás el mejor desde su llegada a Miami a mediados de 2023. Este es, sin duda, el mejor indicio a solo dos meses del inicio del torneo más importante. La preocupación por su estado físico ha sido una constante, especialmente después de que las molestias musculares le impidieran disputar varios encuentros con el Inter de Miami y algunos compromisos con la Selección Argentina. La torcedura de tobillo sufrida en la final de la Copa América 2024 contra Colombia, que lo mantuvo fuera de las canchas por mes y medio, fue un claro ejemplo de las adversidades que ha enfrentado.\Sin embargo, esas preocupaciones parecen ser cosa del pasado. Se observa a Messi lúcido, con ritmo y una frescura que evidencia un objetivo claro en su mente. Frente al New York Red Bull, franquicia de la MLS, el mejor jugador del mundo ofreció otra actuación de primer nivel. A pesar de la irregularidad del Inter de Miami y los errores defensivos que le han costado caro, el equipo floreció al ritmo de su capitán. Después del gol inicial de Ruvalcaba a los 15 minutos, las Garzas se transformaron bajo la dirección de Messi, quien dominó el encuentro generando constantes jugadas de peligro. Posicionado mayormente cerca de la medialuna, el campeón del mundo en Qatar organizaba el juego, distribuyendo balones hacia las bandas y creando oportunidades de gol. Él mismo tuvo sus chances, probando suerte desde fuera del área en varias ocasiones. A los 45 minutos de la primera mitad, el Inter logró el empate: De Paul, titular una vez más, envió un centro desde la derecha que Mateo Silvetti, ex futbolista de Newell's, convirtió en el 1-1 para los locales. La conexión entre Messi y sus compañeros fue evidente, mostrando la influencia que el argentino tiene en el rendimiento del equipo.\En el inicio del segundo tiempo, Messi desperdició un gol inusual. Después de un robo de balón de Rodrigo De Paul, el 10 superó a un defensor dentro del área, pero su disparo se desvió, perdiéndose la oportunidad frente al arquero rival. Minutos después, orchestró una jugada magistral que, tras una serie de rebotes, culminó en el gol de Berterame. La ventaja, sin embargo, duró poco, ya que Mehmeti anotó el 2-2 definitivo en el NU Stadium. Al concluir el encuentro en Florida, al capitán argentino le restan solo diez partidos antes de su debut en la Copa del Mundo. Dos de ellos serán amistosos con la Selección Argentina contra Honduras e Islandia, preparativos cruciales para afinar el equipo y maximizar el rendimiento. El compromiso con la selección y el Inter de Miami se entrelazan en la preparación final de Messi para el Mundial, con el objetivo de llegar en su mejor forma y liderar a Argentina en busca de un nuevo título. El enfoque se centra en optimizar su condición física, afinar la táctica y potenciar la conexión con sus compañeros de equipo para enfrentar los desafíos que el Mundial 2026 presentará





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