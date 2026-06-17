Messi anota histórico gol en el debut argentino en el Mundial 2026 y Luca Zidane brilla bajo los tres palos

Durante el primer encuentro de Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Messi marcó un gol espectacular que celebró su vigencia y rompió marcas históricas, mientras que el arquero argelino Luca Zidane, hijo del ídolo francés, fue figura clave. La tecnología de arbitraje también acaparó titulares.

El primer partido de Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia estuvo marcado por el brillante gol de Lionel Messi que abrió el marcador. La jugada se inició en el mediocampo con un control que permitió filtrar un pase al capitán argentino.

Messi recibió la pelota, dio media vuelta y encaró hacia el área rival. Con espacio suficiente, se perfiló y ejecutó un sablazo que se coló en el ángulo izquierdo del arco defendido por Luca Zidane, hijo del legendario futbolista francés Zinedine Zidane.

Este tanto no solo significó la ventaja parcial para Argentina, sino que también representó un hito en la carrera de Messi: marcó su primer gol en un Mundial exactamente 20 años después de su primer tanto en Copas del Mundo, y sumó su partido número 200 con la selección argentina, convirtiéndose en el primer futbolista en disputar seis ediciones de un Mundial. Por otro lado, el uso de la nueva tecnología de videoarbitraje, que incluye un dispositivo montado a la altura del oído de los árbitros, fue clave para transparentar las decisiones y sancionar conductas antideportivas, aunque su implementación también ha generado debates sobre la fluidez del juego.

El choque generó gran expectativa en redes sociales, donde la repetición del gol y los datos históricos关联 a Messi se viralizaron rápidamente. En otro orden, el técnico de Irán aprovechó la ocasión para reclamar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la sensación de opresión que vive su equipo debido a supuestas injusticias en la preparación logística y de entrenamiento durante la Copa del Mundo





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