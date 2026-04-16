Messi Amplía su Legado: De Estrella a Propietario de Clubes

Lionel Messi trasciende su rol de jugador para asumir un nuevo protagonismo como propietario de clubes de fútbol, consolidando sus ambiciones empresariales y su compromiso con el desarrollo del deporte desde la base.

La noticia de la incursión de Lionel Messi en la propiedad de clubes de fútbol resonó con fuerza a nivel global. Sin embargo, lejos de ser un suceso inesperado, el astro argentino había deslizado diversas señales en el último tiempo que apuntaban a sus ambiciones futuras más allá de ser jugador.

En noviembre de 2025, durante su participación en el America Business Forum, Messi ofreció una visión clara de su perspectiva empresarial, anticipando sus planes para el retiro: «Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo».

Poco después de aquella declaración, en una dinámica de preguntas y respuestas con el medio 433, se le consultó a Messi sobre la posibilidad de convertirse en director técnico. Sin embargo, su aspiración estaba ya definida: «Ser el dueño de un club». Explicó con detalle sus motivaciones: «Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario. Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría».

Messi ya ha dado pasos concretos en el mundo de los negocios, diversificando sus inversiones en sectores como la hotelería y manteniendo una participación directa en otros dos clubes. Uno de ellos es el Inter Miami, donde ostenta una posición de liderazgo y está llamado a ser una figura central en su desarrollo futuro. Como reveló Jorge Mas, copropietario de la franquicia, en abril de 2025: «Cuando Messi se retire, va a ser accionista del club. Esto no es una relación entre el presidente de un club y un jugador. Leo vino a hacer crecer este proyecto y esto también es un legado para sus hijos».

El otro club al que Messi ha dirigido su atención es el UE Cornellà, una institución con sede en Cornellá de Llogrebat, a escasos kilómetros de Barcelona, ciudad que lo vio consagrarse. Este club, presidido por su hermano Matías Messi, debutó este año en la Primera C y se ha visto fortalecido por la llegada de Leo. El UE Cornellà, que juega en un estadio con capacidad para 1.500 personas, actualmente ocupa la tercera posición en el Grupo 5 de su torneo, con 55 puntos en 16 partidos, a tan solo cinco unidades del líder Manresa, que cuenta con un encuentro más.

La decisión de Messi de invertir en el club catalán subraya su deseo de influir en el desarrollo del fútbol desde la base, brindando oportunidades a jóvenes talentos y replicando el tipo de proyecto que imagina para su futuro en el deporte que lo ha catapultado a la fama mundial





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