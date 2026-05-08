Messi admite que Argentina no es favorita para el Mundial 2026 pero sueña con el bicampeonato

Lionel Messi, estrella de la Selección Argentina, habló sobre las posibilidades de su equipo en el Mundial 2026. Aunque no la considera favorita, el astro argentino aseguró que la Albiceleste dará todo por buscar un nuevo título mundial.

Lionel Messi , figura indiscutible del fútbol mundial, se refirió a las expectativas de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 . En una entrevista reciente, el astro argentino expresó su ilusión por buscar un nuevo título mundial, pero reconoció que hay otros equipos mejor preparados para alzar la copa.

Messi, quien cumplirá 40 años durante el torneo, no confirmó su participación, pero su deseo de competir por la Albiceleste sigue intacto.

"Hay que ilusionarse, como siempre hace el argentino en cada competición oficial, pero también debemos saber que hay otros favoritos que llegan mejor como grupo y selección", afirmó el jugador de Inter Miami. Sus declaraciones, sobrias y realistas, reflejan la postura de un equipo que, aunque no es el favorito como en Qatar, está dispuesto a dar todo por el bicampeonato.

"Esta Argentina siempre va a competir y dar el máximo, como lo ha hecho desde que este grupo está junto", añadió el N°10. Al ser consultado sobre los principales aspirantes al título, Messi destacó a Francia como uno de los equipos más fuertes, gracias a su plantel de jugadores de alto nivel. También mencionó a España, Brasil, Alemania, Inglaterra y Portugal como selecciones con grandes posibilidades de triunfar.

"Brasil, aunque no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales", señaló. Además, el crack argentino no descartó la aparición de alguna sorpresa en el torneo, como suele ocurrir en los Mundiales.

"Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias... Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa...

", concluyó Messi, dejando claro que, aunque la Albiceleste no sea la favorita, su espíritu de lucha y su calidad técnica la mantienen como una de las selecciones más peligrosas del mundo





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