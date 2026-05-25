Messi abandona el campo lesionado en el empate 5-4 de Inter Miami contra Philadelphia Union

El capitán argentino sufre una molestia en la pierna izquierda y es evaluado por el cuerpo médico mientras su selección se prepara para la Copa del Mundo. El partido terminó 5-4 a favor de Inter Miami, con goles de Berterame y Suárez.

En el minuto 28 del segundo tiempo, el capitán de la Selección Argentina experimentó una fuerte molestia en la parte posterior de su pierna izquierda, lo que le obligó a abandonar el campo de juego y dirigirse directamente al vestuario de Inter Miami , conocido también como "las Garzas".

Al llegar a la zona de cambios, el jugador mostró dificultad para caminar y fue atendido inmediatamente por el cuerpo médico del club, quienes le realizaron una serie de pruebas diagnósticas para determinar la gravedad de la lesión. La atención del staff argentino se mantuvo a la espera de los resultados, conscientes de que la Copa del Mundo está programada para iniciar dentro de menos de tres semanas y que cualquier contratiempo físico puede afectar los planes del plantel.

El encuentro, correspondiente a la jornada de la MLS entre Inter Miami y Philadelphia Union, se vivió con una intensidad inusual y terminó con un marcador final de 5-4 a favor del equipo de la Florida. Antes de su sustitución, Lionel Messi fue determinante para el equilibrio del partido: realizó una asistencia perfecta a Germán Berterame, quien anotó el segundo tanto del marcador, haciendo que el marcador parcial se situara en 2-1.

Gracias a esa jugada, el juego se mantuvo competitivo hasta el final, con ambos conjuntos intercambiando goles y manteniendo el suspenso hasta los últimos minutos. Al concluir el tiempo reglamentario, el marcador se había inflado a 4-4, y fue Luis Suárez quien, en los minutos finales, definió el 5-4 que entregó la victoria a Inter Miami.

Este partido representa el último desafío de Messi a nivel de clubes antes de incorporarse a la convocatoria mundialista, ya que la MLS cerrará su primera mitad de temporada al término de este fin de semana para permitir a los futbolistas enfocarse en los compromisos internacionales. La posible lesión del astro rosarino genera una gran preocupación tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico de la Albiceleste, que temen que una ausencia prolongada pueda comprometer la preparación física y táctica del equipo argentino de cara al torneo más importante del planeta.

En caso de que la evaluación médica confirme una lesión significativa, la selección tendría que contemplar opciones alternativas en la zona ofensiva, reconfigurando el esquema de juego que el técnico ha venido preparando durante los últimos meses. La comunidad futbolística sigue a la espera de los resultados de los exámenes médicos, que definirán el futuro inmediato del capitán argentino y su participación en la Copa del Mundo de 2026





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