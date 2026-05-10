Mesas y presentaciones en la FILBA

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA) ofrece una amplia variedad de mesas y presentaciones en las que se abordarán temas como la historia editorial femenina, la literatura y la diversidad sexual, la literatura y la historia, la literatura y la política, y la literatura y la ficción. Además, se presentan obras de autores como Mercedes Morán, Jaime Bayly, Santiago Posteguillo, Federico Andahazi, Juan del Val, Daniel Tevini, Carolina Cobelo y Gabriela Cabezón Cámara, y Mo Yan, el escritor chino.

Una mesa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ( FILBA ) propone recorrer el lugar de las mujeres en la historia editorial, desde autoras que enfrentaron la censura hasta la construcción de nuevas protagonistas en la narrativa feminista.

Participan Paula Albornoz, Camila Caligiuri, Diana Subissi y Oriana Alonso. También se presentan Mercedes Morán, Jaime Bayly, Santiago Posteguillo, Federico Andahazi, Juan del Val, Daniel Tevini, Carolina Cobelo y Gabriela Cabezón Cámara.

Además, Mo Yan, el escritor chino, se presenta por primera vez en Argentina y Facundo Pastor presenta El cuerpo de Perón, una investigación que revisita uno de los episodios más singulares de la historia política argentina





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