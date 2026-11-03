Merlin Properties refuerza su estrategia de centros de datos con refinanciación y ajustes regulatorios

Merlin Properties cierra una refinanciación de 3750 millones de euros para financiar su expansión en centros de datos, mitigando riesgos ante la nueva regulación del gobierno.

Merlin Properties ha dado un paso decisivo para consolidar su posición como líder en el sector de almacenamiento de centros de datos en España mediante una ambiciosa reestructuración financiera. La socimi española, que planea invertir 7776 millones de euros en este segmento crítico, ha logrado asegurar la liquidez necesaria para ejecutar su estrategia de crecimiento a pesar de la incertidumbre del mercado.

Estrategia Financiera y Refinanciación Corporativa

La compañía informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el cierre de un acuerdo de refinanciación sostenible por valor de 3750 millones de euros. Este préstamo sindicado está integrado por entidades bancarias nacionales e internacionales y se estructura en dos tramos diferenciados: el Term Loan y la Revolving Credit Facility.

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El Tramo A, o Term Loan, consta de dos desembolsos con vencimiento el 30 de abril de 2032. El primero, por 725 millones de euros, estará disponible el 3 de noviembre de 2026 y se destinará al repago anticipado de un préstamo con vencimiento en 2028. El segundo desembolso asciende a 1525 millones de euros, con disponibilidad hasta el 30 de abril de 2027, y cubrirá el pago de un bono de 500 millones con vencimiento el 3 de julio de 2027, además de financiar las necesidades futuras de la empresa.

Paralelamente, se ejecutó la ampliación del Tramo B, incrementando la Revolving Credit Facility desde 740 millones de euros hasta 1500 millones de euros. La financiación suscrita se cerró a un coste medio de MS más 100 puntos básicos, lo que implica sumar un 1,00% a la tasa de referencia Mid-Swap. Esta operación extiende la vida media de la deuda de Merlin de 3,7 años a 5,3 años, mejorando significativamente su perfil crediticio.

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Adicionalmente, la sociedad procedió a la amortización de un bono con vencimiento el 2 de noviembre de 2026 por importe de 800 millones de euros, utilizando fondos disponibles en tesorería procedentes de financiaciones anteriores. Con esta combinación de operaciones, Merlin elimina los vencimientos de los próximos tres años y mantiene un nivel de apalancamiento reducido del 25%, medido en términos de LTV.

Riesgos Operativos y Dependencia de CoreWeave

A pesar de la solidez financiera obtenida, Merlin Properties enfrenta desafíos significativos relacionados con su cliente más relevante, CoreWeave. Los directivos han expresado preocupación respecto a la capacidad de este cliente para financiar su propia expansión, lo que representa un riesgo potencial para los ingresos futuros de la socimi.

Esta situación se suma a las dudas existentes entre los inversores sobre la viabilidad a largo plazo de apostar por los centros de datos como negocio seguro. En lo que va de año, la valoración de la socimi en Bolsa ha perdido un 6%, reflejando la cautela del mercado ante estos factores de riesgo específicos.

El coste del nuevo capital necesario para completar la financiación prometida también genera inquietud. Merlin debe equilibrar sus obligaciones financieras con la inversión masiva requerida para desarrollar su programa de centros de datos, un sector que exige grandes volúmenes de capital inicial y mantenimiento continuo.

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Impacto de la Nueva Regulación Gubernamental

El contexto regulatorio ha experimentado cambios importantes con el borrador del Real Decreto que regula los centros de datos en España. Aunque inicialmente se consideró muy duro para los intereses de Merlin y Solaria, la nueva versión presentada por el Gobierno incluye ajustes que suavizan parte de la presión inicial sobre las compañías del sector.

Analistas de Renta 4 destacan que el Real Decreto ahora se aplicará únicamente a centros de datos con un consumo de 10 MW o más, frente a los 1 MW propuestos en el borrador inicial. Esta modificación deja exentos a los centros más pequeños, orientados principalmente a pequeñas y medianas empresas, lo que reduce la carga normativa para gran parte del mercado.

Entre otros cambios positivos, se amplía la antigüedad máxima de las plantas renovables asociadas de 18 a 36 meses. Además, se introduce un periodo transitorio de cinco años donde la exigencia de cobertura renovable baja del 80% al 60% hasta el 31 de diciembre de 2028, y al 70% en los años 2029, 2030 y 2031.

No obstante, persiste el requisito de correlación horaria, que obliga a acreditar el suministro hora a hora. Renta 4 alerta de que esta sigue siendo la exigencia más costosa y compleja de cumplir, manteniendo cierto nivel de incertidumbre operativa para las empresas que buscan expandir su infraestructura en España.