Merentiel no entra en las practicas y se confirma su lesion

Miguel Merentiel, destacado delantero de Boca Juniors, no entrenaba a la par del grupo en la fecha de movilizacion y se confirmaba su lesion, descartandolo para el partido contra Universidad Catolica.

Merentiel no entrenó a la par del grupo. Y ahora se espera la confirmación de su lesiones. El uruguayo estuvo al margen de las ltimas prácticas y, a falta de la confirmación oficial, se estima que está desgarrado.

Cuando la mano viene dícil, nada puede fluir sin complicaciones. Y por si Boca no lo tuviera en claro, a su latente chance de quedar afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos, este sábado se le terminó de llenar de dudas ante la lesion del últico jugador de ataque que tenía la certeza de ser titular de cara al jueves: Miguel Merentiel.

Según pudo confirmar Olé y a falta de la difusión del parte mdico oficial, la Bestia, quien ya el viernes no pudo trabajar junto al grupo por una molestia, está desgarrado y descartado para recibir a Universidad Catélica en el ltimo partido de la zona, el que el Xeneize debe ganar para meterse en octavos de final y seguir sonando con lograr la Septima en este 2026. Boca y los 30 años de Olé: de la etapa gloriosa de Bianchi a la buscación de la Septima Un recordatorio del Mono Navarro Montoya, de una eliminatoria en Boca de la Copa peutana y descontrolada.

Advertencia Boca: Los dos titulares que fueron baja en la práctica del vierne





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