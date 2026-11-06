Merentiel no convocado por Uruguay: Boquita libera a su goleador para la final

Nicolás Merentiel no figura en la lista definitiva de Uruguay para las fechas FIFA. Boca Juniors podrá contar con él para la final de la Copa Sudamericana.

El técnico de la Selección Uruguaya, Diego Forlán, publicó la nómina definitiva de 28 futbolistas para las fechas FIFA del mes de noviembre. Esta decisión oficial incluye una baja relevante para el fútbol argentino, ya que Nicolás Merentiel, delantero del Boca Juniors, no fue preseleccionado para disputar los compromisos internacionales.

La ausencia de Merentiel en la lista oficial permite que el cuadro xeneize pueda disponer de su atacante principal durante todo el proceso de preparación. Este hecho representa una ventaja logística importante para el director técnico Martín Palermo, quien podrá integrar al goleador en los entrenamientos sin esperar el regreso de jugadores afectados por sus selecciones nacionales.

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Planificación táctica para la final de Sudamérica

La disponibilidad de Nicolás Merentiel es estratégica para el equipo dirigido por Martín Palermo. El conjunto de La Ribera busca consolidar su juego ofensivo antes del partido más importante del año. Contar con su referente ofensivo desde el inicio de la concentración facilita la sintonía del equipo en la fase final de la temporada.

El delantero uruguayo ha sido una pieza clave en la dinámica del equipo durante este periodo. Su presencia en los entrenamientos permite probar diversas opciones tácticas y mantener el nivel de intensidad que caracteriza a los partidos decisivos. Esta estabilidad en el plantel es fundamental para alcanzar el objetivo de sumar títulos.

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Agenda FIFA de la Celeste y calendario de Boca

La Selección Uruguaya tiene una agenda intensa durante noviembre. El viernes 13, el equipo viajará a Argentina para enfrentar a la albiceleste desde las 20:00 en el estadio La Bombonera. Posteriormente, el martes 17, disputará un encuentro contra República Dominicana a las 20:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Mientras tanto, Boca Juniors se concentra en su propio calendario competitivo. El sábado 21 de noviembre, el equipo enfrentará al Atlético Mineiro en Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana. Esta dualidad de compromisos internacionales hace que la gestión de los jugadores sea un factor determinante para ambos equipos.

Impacto en el mercado y otros convoca

La lista definitiva de Forlán destaca por la presencia de Santiago Mele, arquero del Independiente, como el único futbolista activo en el fútbol argentino convocado. Esta situación resalta la diferencia con la preselección presentada el 23 de octubre, donde Merentiel sí figuraba en la nómina preliminar.

Para Boca Juniors, esta decisión de la Selección Uruguaya se traduce en una oportunidad para reforzar su proyecto de temporada. El equipo mantiene su enfoque en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, compitiendo por nuevos títulos. La confirmación de Merentiel como parte del plantel disponible cierra una incómbiente importante para la dirigencia y el cuerpo técnico.