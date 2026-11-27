Análisis de los mercados el 27 de noviembre: dólar oficial estable, alcances en bolsas europeas y asiáticas, y movimientos en criptomonedas como Bitcoin.

El mercado cambiario argentino registró un inicio de jornada con relativa estabilidad en los precios oficiales, mientras los mercados bursátiles internacionales mostraron comportamientos mixtos pero mayoritariamente positivos. El viernes 27 de noviembre marcó un punto de referencia clave para los operadores que monitorizan la liquidez local y los activos globales, estableciendo un escenario de cautela en el área local y de optimismo moderado en los centros financieros de Europa y Asia.

Comportamiento del Dólar y Criptomonedas

El tipo de cambio oficial presentado por el Banco Nación abrió sin variaciones significativas respecto a la sesión previa, manteniendo sus niveles de referencia para la operación de divisas. Específicamente, la cotización se fijó en $ 1.575 para la compra y en $ 1.625 para la venta, cifras que reflejan la consolidación del mercado regulado en este momento de la jornada.

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En contraste con la contención del mercado oficial, el mercado informal o paralelo mostró una presión hacia arriba, ubicando al dólar blue en $ 1.710 pesos para la operación al contado. Esta brecha entre el valor regulado y el paralelo continúa siendo un indicador central de la tensión en la disponibilidad de moneda extranjera y de la expectativa de inflación dentro de la economía local.

Por su parte, el ecosistema de activos digitales también experimentó fluctuaciones durante el viernes 27 de noviembre. El Bitcoin , la criptomoneda líder por capitalización de mercado, registró un incremento del 1,55%, alcanzando un precio de cotización de US$ 61.670. Esta suba sugiere una recuperación momentánea del apetito de riesgo en los mercados de activos digitales, desvinculándose parcialmente de la volatilidad tradicional.

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No obstante, la paridad entre la moneda digital y el peso local mostró un comportamiento inverso. El denominado dólar cripto registró una caída del 0,98% en la misma jornada, cerrando la operación en $ 1.758,93. Esta desvalorización relativa frente al billete verde puede estar asociada a dinámicas locales de oferta y demanda de USDT o USDC, o a correcciones técnicas específicas del mercado interno.

Rendimientos en Bolsas Europeas y Asiáticas

La situación en los mercados de capitales del hemisferio norte y oriental fue notablemente distinta a la del área cambiaria local. En Europa, las principales bolsas demostaron solidez. El índice CAC 40 de la Bolsa de París registró un incremento del 0,23% este viernes 27 de noviembre, situándose en las 8.127,18 unidades, lo que indica un inicio de día con tendencia positiva para los inversores franceses.

En Alemania, el optimismo fue mayor. El índice DAX 30 de la Bolsa de Frankfurt exhibió utilidades del 0,53% este viernes 27 de noviembre, alcanzando los 25.369,08 puntos. Este rendimiento sugiere que los sectores industriales y tecnológicos alemanes tuvieron un desempeño favorable, contribuyendo al avance general del principal indicador de la economía europea más grande.

En el Reino Unido, la Bolsa de Londres también participó del rally alcista. El índice FTSE 100 ganó el 0,62% este viernes 27 de noviembre, trepando hasta las 10.674,04 unidades. Este desempeño consolida la imagen de resiliencia de los mercados desarrollados occidentales frente a los indicadores macroeconómicos recientes.

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El Liderazgo del Mercado Asiático

El escenario más dinámico de la jornada lo presentó el continente asiático, donde el entusiasmo de los inversores fue mucho más pronunciado. El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio registró un alza robusta del 2,11% este viernes 27 de noviembre, un movimiento considerable que impulsó al mercado nipón a un nivel significativo.

Con este crecimiento, el índice nipón concluyó la sesión con un total de 58.711,11 puntos. Este cierre de la semana bursátil en niveles altos refleja una fortaleza considerable en la confianza de los inversores japoneses, posiblemente alimentada por datos corporativos favorables o por un debilitamiento del yen que beneficia a los exportadores de la región.

En conjunto, la jornada del viernes 27 de noviembre pintó un cuadro de dualidad: la estabilidad y tensión contenida en los mercados cambiarios argentinos frente a la expansión generalizada de los índices bursátiles globales, destacándose el excepcional rendimiento del mercado japonés y el repunte del activo digital más importante del mundo.