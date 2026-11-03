Mercados de predicción bajo presión en elecciones EE.UU. medio término

Las plataformas Kalshi y Polymarket enfrentan un desafío crítico con 1480 millones en juego para validar su precisión predictiva frente a errores pasados y riesgos de manipulación.

Los mercados de predicción Kalshi y Polymarket se enfrentan al desafío de credibilidad más significativo en su historia durante las elecciones de medio término en Estados Unidos. Con más de 1480 millones de dólares en juego, estas plataformas deben demostrar que sus algoritmos pueden anticipar resultados políticos con exactitud.

Mecanismo de evaluación predictiva

Kalshi y Polymarket han ganado relevancia global al ofrecer probabilidades que contradicen las encuestas tradicionales, como lo hicieron en 2024 al señalar que Donald Trump ganaría la presidencia. Los precios recopilados por BetInt indican una probabilidad del 94% de que los demócratas controlen la Cámara y del 75% para el Senado. El volumen diario de Kalshi alcanzó 1330 millones de dólares, mientras que Polymarket registró cerca de 145 millones en apuestas al Congreso.

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Posiciones de las partes interesadas

La organización sin fines de lucro Anti-Corruption Data Collective (ACDC) reveló que es posible alterar los mercados políticos mediante apuestas relativamente pequeñas. Aunque varias empresas han endurecido sus controles para prevenir que candidatos participen en apuestas sobre sus propias contiendas, los analistas advierten que errores en elecciones primarias o en Brasil pueden dañar la reputación del sector. Sean Patrick Maloney afirma que estas herramientas ofrecen una vía imparcial frente a fuentes de noticias sesgadas.

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Impacto en contienda del Senado Texas

Más de 28000 mercados se abrieron, pero concentraciones significativas se centraron enTexas, Michigan, Maine y Carolina del Sur. James Talarico enfrentó a Ken Paxton en Texas con más de 60 millones en apuestas y una probabilidad del 71%. Abdul El-Sayed disputó un escaño en Michigan contra Mike Rogers con 20 millones invertidos y una probabilidad de victoria del 78%. Estas cifras reflejan la intensa actividad especulativa en distritos clave.

Precisión estadística y fallos históricos

Joshua Clinton de Vanderbilt y Harry Crane de Rutgers explican que la calibración difiere de la precisión. Un estudio de 2025 de Vanderbilt analizó cerca de 2500 mercados sobre las elecciones de 2024. Clinton advierte que incluso expertos pueden equivocarse, como lo demostró el fallo al predecir con solo 20% de probabilidad la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva contra Flavio Bolsonaro en Brasil.