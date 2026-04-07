Mercados Argentinos Reaccionan a Factores Globales y Expectativas Locales

Análisis del impacto de eventos internacionales, como las declaraciones de Donald Trump y el ataque a Irán, en los mercados argentinos. Se evalúa el apetito inversor en los mercados emergentes, la situación de las reservas del BCRA, la dolarización del ahorro, y las perspectivas sobre la deuda en pesos. El informe destaca las vulnerabilidades económicas internas y la influencia de factores externos.

Desde el sábado 28 de febrero, fecha en que Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra Irán, los mercados financieros han estado en constante reacción a las noticias provenientes de Medio Oriente. Las declaraciones del expresidente Donald Trump han influido significativamente en el ritmo de las operaciones bursátiles. El riesgo país , un indicador clave de la salud económica, ha experimentado un incremento acumulado superior al 6%.

Ayer, este indicador cerró en 611 puntos, registrando una baja del 0,75%, aunque aún distante del máximo de 637 puntos alcanzado el lunes 30 de marzo. La pregunta que surge es si esta recuperación del mercado argentino se debe a factores internos de la economía nacional o a influencias globales. La realidad, según los analistas, es que los operadores están observando, de manera gradual y cautelosa, un incipiente retorno del apetito inversor hacia los mercados emergentes.\Un informe de Grit Capital, liderado por Walter Stoeppelwerth, destaca que “el panorama macrofinanciero de Argentina muestra señales iniciales, pero notables, de mejora en el sentimiento de los inversores”. Sin embargo, el informe enfatiza que este cambio positivo “sigue dependiendo en gran medida de la dinámica global más que de la estabilización total de la economía nacional”. Stoeppelwerth explica que este movimiento está directamente relacionado con “una compresión generalizada de los diferenciales de crédito de alto rendimiento a nivel mundial”, donde los índices han experimentado ajustes considerables en la última semana, lo que indica un regreso del apetito por el riesgo en diversas clases de activos. Adicionalmente, Grit Capital señala que otros indicadores, como el repunte de los precios del Bitcoin y la recuperación de los mercados de renta variable en países como India y Turquía, refuerzan la idea de que los gestores de carteras globales están reasignando capital hacia segmentos previamente afectados o sobrevendidos, incluyendo los mercados emergentes, muchos de ellos sensibles a los precios del petróleo.\En el ámbito local, la incertidumbre persiste entre los inversores. Si bien las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran una lenta recomposición, aún se mantienen en terreno negativo, y los inversores expresan su deseo de mayor claridad en el calendario de vencimientos de deuda, especialmente los correspondientes al año 2027. El temor principal radica en el posible retorno de políticas populistas en las elecciones de ese año. Grit Capital subraya que “la situación macroeconómica interna de Argentina continúa presentando vulnerabilidades significativas, lo que limita el atractivo de la inversión”. Una de las mayores preocupaciones es la “persistente y sustancial dolarización del ahorro”, con la formación de activos en el extranjero que supera los 13.000 millones de dólares desde octubre y que, según las proyecciones, podría acelerarse a comienzos de 2026. Esta situación, según Grit Capital, revela una “falta de confianza en la moneda local y plantea dudas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos de estabilización del Gobierno”. Además, la posición de reservas del BCRA sigue siendo débil, a pesar de las intervenciones en el mercado cambiario, lo que restringe la capacidad de las autoridades para responder a posibles crisis. Aunque el Gobierno destaca un sólido superávit comercial como evidencia de la competitividad, este logro no ha sido suficiente para compensar la fuga de capitales ni para reconstruir las reservas de manera significativa. Por otro lado, en el mercado de deuda en pesos, también se observan alzas. Un informe del Santander indica que, a pesar de las expectativas oficiales de una desinflación más rápida a partir de abril, los participantes del mercado mantienen una postura cautelosa. La demanda de bonos indexados ha aumentado notablemente, lo que ha provocado una compresión significativa de los rendimientos reales. El banco anticipa que esta tendencia continuará hasta que se observen señales más claras de un cambio en la inflación, y el Tesoro está aprovechando la situación para priorizar los bonos indexados en las próximas subastas primarias. Pareciera que los inversores están empezando a vislumbrar una luz al final del túnel. La situación, en gran medida, depende de las decisiones y declaraciones del expresidente Trump





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