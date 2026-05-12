Mercado Pago se posiciona como una opción para generar ingresos desde el celular en Argentina

La posibilidad de operar directamente desde el celular, acceder a rendimientos diarios y utilizar programas de recomendación convirtió a Mercado Pago en una de las plataformas más utilizadas dentro del ecosistema fintech argentino. La fintech comenzó a consolidarse como una de las opciones más elegidas por quienes buscan hacer rendir la plata con montos bajos y sin necesidad de operar desde un banco tradicional.

Cada vez más argentinos utilizan aplicaciones financieras no solo para pagar o transferir dinero, sino también para generar ingresos desde el celular. En ese escenario, Mercado Pago comenzó a consolidarse como una de las plataformas más elegidas por quienes buscan hacer rendir la plata con montos bajos y sin necesidad de operar desde un banco tradicional.

La fintech incorporó distintas herramientas que permiten obtener ganancias a través de rendimientos automáticos, programas de recomendación y hasta sistemas de reventa vinculados a sus propios productos





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